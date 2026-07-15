Juan Ayuso explica por qué no ayudó a Jonas Vingegaard

El ciclista español de Lidl-Trek está metido de lleno en la pelea por la general y en estos momentos ocupa la cuarta plaza a tan solo 16 segundos del tercer lugar del podio

El Tour de Francia de Juan Ayuso está siendo excelente. Peleando por primera vez por la clasificación general, el joven español ha estado siempre a la altura de los mejores, exceptuando únicamente a un Tadej Pogacar que cuando se llevan 10 etapas ya tiene prácticamente ganado el maillot amarillo. En cualquier caso, el de Lidl-Trek se muestra muy satisfecho por el trabajo realizado hasta el momento.

"Ya sabemos que Tadej juega en otra liga, pero yo estoy muy contento por estar metido en la lucha por el podio. Es bonito haber recuperado el maillot blanco, estoy contento de mi jornada. Ha sido difícil, porque el UAE ha hecho un gran trabajo, todos sus ciclistas han tenido un rendimiento excepcional y han rodado a un ritmo elevado", expresa.

El gran rendimiento en conjunto de Lidl-Trek

Estando justo donde quería en este momento de la ronda gala, Ayuso se muestra muy contento por estar metido de lleno en la pelea por el podio, contando además con su compañero Mattias Skjelmose a su lado.

"Pero estoy contento de que mi compañero Mattias Skjelmose y yo hayamos podido acabar con los mejores, con los pretendientes al podio, y distanciar a algunos rivales. Tadej está a otro nivel, hace una carrera diferente, pero en la lucha por el podio estamos todos muy cerca", señala.

En cuanto a lo que viene por delante, el joven ciclista español entiende que será durísimo poder cerrar un lugar en el podio de los Campos Elíseos. "Tengo que dar el máximo cada día, somos cinco o seis que buscamos los dos últimos escalones del podio y la lucha será intensa hasta París. Nos centramos en nosotros mismos, día a día. Skjelmose ha hecho un buen trabajo hoy y estamos satisfechos", comenta

Juan Ayuso y su desencuentro con Jonas Vingegaard

Si bien Juan Ayuso aguantó hasta el último momento con los mejores, no se le vio relevar a Jonas Vingegaard en persecución de Pogacar. Ya en meta, el alicantino explicó que simplemente no tenía fuerzas. "Yo rodaba a 450 o 460 vatios, lo justo para seguir a su rueda. Me habría encantado colaborar con él, pero su ritmo era demasiado elevado para mí", sentencia.