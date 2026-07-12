Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 9ª etapa: Pogacar no da tregua

En una jornada que podía entenderse como de transición, el UAE del maillot amarillo impone un ritmo brutal que no permite moverse a ninguno de sus rivales en la batalla por la clasificación general

Tadej Pogacar, en el podio del Tour de Francia tras la novena etapa.IMAGO

El hambre de Tadej Pogacar es insaciable. En una novena etapa que parecía hecha a medida para una fuga, el equipo UAE dio una nueva clase de potencia y ambición para mantener a tiro la victoria en el pelotón. Sí, el esloveno quería ganar y no dio tregua a sus rivales, pero por suerte para los fugados se arrepintió a mitad de camino y abrió la puerta definitiva a un Mathieu Van der Poel que se acabó coronando ganador de la jornada del Tour de Francia.

Van der Poel rinde a Pogacar

"Pensábamos que podíamos ir a por la etapa con Pogacar, pero luego vimos que no era la mejor opción". Tal cual lo cuenta Adam Yates, que formó parte de la persecución de un UAE Team Emirates que solo se dejó llevar a unos 40 kilómetros de meta.

La salida del equipo de Pogacar de la pelea por la victoria fue un soplo de aire fresco para la fuga, algo que aprovechó Van der Poel para coronarse ganador y lograr así el que es su tercer triunfo parcial participando en la mítica ronda gala.

Más allá de la victoria del neerlandés hubo poca pelea. Todos los hombres de la general aguantaron el ritmo impuesto por la estructura de Pogacar y no hubo cambios en la clasificación general, la cual sigue estando dominada por el esloveno con casi tres minutos de renta respecto al segundo, Jonas Vingegaard.

Clasificación de la 9ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Mathieu van der Poel (Alpecin–Premier Tech) - 3h 27:51

2º Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - m.t.

3º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - m.t.

4º Alex Baudin (EF Education–EasyPost) - m.t.

5º Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) - a 6 s

6º Mads Pedersen (Lidl-Trek) - a 6 s

7º Michael Matthews (Jayco AlUla) - a 6 s

8º Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 6 s

9º Nicolas Breuillard (TotalEnergies) - a 6 s

10º Sean Quinn (EF Education–EasyPost) - a 6 s

11º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) - a 6 s

12º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 6 s

13º Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) - a 6 s

14º Alex Aranburu (Cofidis) - a 6 s

15º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 6 s

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 19h 37:50

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - +2:42

3º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - +3:27

4º Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:30

5º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - +3:34

6º Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:43

7º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - +3:48

8º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - +3:52

9º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - +4:16

10º Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - +4:28

11º Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) - +5:49

12º Harold Tejada (XDS Astana Team) - +8:56

13º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - +9:09

14º Jordan Jegat (TotalEnergies) - +9:27

15º Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - +9:50