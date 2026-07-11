Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 8ª etapa: Juan Ayuso sigue en la pelea

Con Bergerac como destino final, la octava etapa de la ronda gala nos ha servido para recordar lo bueno que es Tim Merlier y la calma (tensa) que viven los favoritos a la clasificación general en jornadas como esta

Se volvieron a cumplir los pronósticos con esta octava etapa del Tour de Francia 2026, una en la que parecía claro que todo se resolvería al sprint, tal y como ocurrió pese al ímpetu de algunos valientes –mención especial para Liam Slock–, pero que no pudieron impedir el triunfo de Tim Merlier en una nueva jornada de transición para la clasificación general con Juan Ayuso metido de lleno en la pelea.

El ciclista belga de Soudal Quick Step repitió el triunfo logrado la jornada anterior con una tremenda superioridad. Pese a que una vez más vimos a Mathieu Van der Poel lanzando a Jasper Philipsen, este dejó claro que por el momento no tiene piernas para imponerse en una volata; tanto es así que no es solo que su compatriota Merlier le batiese, sino que concluyó en cuarto lugar.

Juan Ayuso sigue en la batalla por la general

Es la gran noticia para el ciclismo español. Tras ocho días de carrera Juan Ayuso ha mostrado una solidez envidiable para ser en estos momentos quinto de la clasificación general a 3:34 minutos de Tadej Pogacar; eso sí, a tan solo siete segundos del tercer clasificado, Isaac del Toro.

Aunque la temporada del alicantino no ha sido todo lo productiva que habría deseado por las lesiones, ello a su vez ha favorecido que llegue fresco a la ronda gala, siendo con diferencia su gran objetivo del curso. Antes de empezar dijo que su gran objetivo era el podio y está, al menos, metido de lleno para pelearlo.

Clasificación de la 8ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Tim Merlier (Soudal Quick-Step) - 3h 52:50

2º Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - m.t.3º Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) - m.t.

4º Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) - m.t.5º Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) - m.t.

6º Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) - m.t.7º Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) - m.t.

8º Clément Russo (Groupama-FDJ United) - m.t.9º Max Kanter (XDS Astana Team) - m.t.

10º Milan Fretin (Cofidis) - m.t.11º Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) - m.t.

12º Mads Pedersen (Lidl-Trek) - m.t.13º Fernando Gaviria (Movistar Team) - m.t.

14º Dorian Godon (Decathlon CMA CGM Team) - m.t.15º Anthony Turgis (TotalEnergies) - m.t.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 19h 37:50

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - +2:42

3º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - +3:27

4º Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:30

5º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - +3:34

6º Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:43

7º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - +3:48

8º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - +3:52

9º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - +4:16

10º Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - +4:28

11º Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) - +5:49

12º Harold Tejada (XDS Astana Team) - +8:56

13º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - +9:09

14º Jordan Jegat (TotalEnergies) - +9:27

15º Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - +9:50