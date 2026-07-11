Tour de Francia 2026 | Etapa 9, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Malemort y Ussel

Pogacar ha dejado visto para sentencia la ronda gala, que afronta ahora una etapa de perfil ondulado, de 185 kilómetros y cuartos puertos de montaña

Pogacar ya tiene otro Tour en la mano.IMAGO

El Tour de Francia ya se prepara para su primera pausa para la hidratación y el descanso. Pero antes, una intensa novena etapa espera a los equipos en general y a los corredores en particular.

Tras el segundo 'sprint' consecutivo y tercero de la edición, la ronda gala afronta la recta final de su primera semana con el macizo central como protagonista.

Y aunque está prácticamente todo visto para sentencia tras los continuos éxitos de Pogacar, todavía quedan muchos alicientes en este certamen. El propio ciclista esloveno tiene otro reto pendiente, según ha confirmado el excampeón frencaés Bernard Hinault: "Tadej ha sentenciado el Tour de Francia, pero ahora querrá hacer que su compañero Isaac del Toro sea segundo en el podio de París".

Perfil de la etapa 9 del Tour de Francia 2026

Día emocionante en el Tour de Francia el que está previsto este domingo, justo antes de la jornada de descanso que vivirán el próximo lunes.

Tras los 180,4 kilómetros recorridos entre Périgueux y Bergerac, ahora esperan otros tantos pero con un etapa de perfil ondulado.

La etapa entre Malemort y Ussel tiene un recorrido de 185,5 kilómetros con cuatro puertos de montaña y más de 3.000 metros de desnivel acumulado. La carrera pasará por localidades como Collonges-la-Rouge, Meyssac, Beynat, Tulle, Treignac, Bugeat, le Mont Bessou y Meymac antes de llegar a meta en Ussel.

El pelotón encontrará cuatro puertos de montaña en esta etapa: el Alto de Naves (3ª categoría), de 2,3 km al 7,4% de desnivel en el km. 77; el Suc au May (2ª categoría), de 3,8 km al 7,5% en el km. 105; el Alto de la Croix du Pey (3ª categoría), de 4,8 km al 6% en el km. 129,4; y el Mont Bessou (4ª categoría), de 0,9 km al 1,2% en el km. 161. El sprint intermedio se disputará en Beynat, en el km. 44,9.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 12 de julio

- Salida: desde Malemort (Francia) a las 13:35 horas

- Llegada: en Ussel (Francia), prevista alrededor de las 17:58.

Dónde ver por televisión y online la 9ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 8 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.