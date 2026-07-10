Tim Merlier barre en la meta del Tour de Francia

El veterano sprinter belga no da opción a sus rivales a base de zapatazos para 'regalar' al equipo Soudal Quick Step su primera victoria en la edición de 2026 de la Grand Boucle

Se cumplieron los pronósticos, y no por el nombre del ganador, sino por el desenlace de una séptima etapa del Tour de Francia de 2026 que se terminó definiendo en un sprint masivo en el que Tim Merlier se lució en la llegada a Burdeos por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai.

El ciclista de 33 años, quien ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021, se adjudicó el tercer 'sprint' de la edición en una etapa en la que no hubo cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar tras su exhibición en la jornada del Tourmalet.

Tim Merlier, el mejor entre los mejores

Ni el ímpetu de Girmai ni el treno de Alpecin para Jasper Phillipsen fueron suficiente para apartar a Tim Merlier de la victoria. En una interminable recta de casi cuatro kilómetros, los grandes velocistas que se encuentras disputando la ronda gala tuvieron tiempo para colocarse (y recolocarse), pero ni por esas dudó un solo momento el de Soudal Quick Step.

Es cierto que el lanzamiento correspondió a Alpecin con Mathieu Van del Poel como último apoyo de Philipsen, pero rápidamente se vio que este no tenía piernas. Pese a su papel de favorito, lo más reseñable que hizo en los último metros fue cerrar contra las vallas a Fernando Gaviria, de Caja Rural, para finalmente verse superado por varios rivales y quedarse muy lejos de la victoria.

Mientras, un imponente Merlier acabó sacando varios cuerpos al resto de corredores; tanto es así que se permitió el lujo de cruzar la meta con una celebración al estilo 'voy sobrado'. Bien lo merecía la que es cuarta victoria de su carrera en el Tour.

Día de descanso por la general

Tras la primera gran batalla de alta montaña los favoritos a la clasificación general se tomaron la jornada con calma. Tadej Pogacar, maillot amarillo tras su exhibición en la etapa del Tourmalet, mantiene esa primera plaza que ya parece imposible que nadie le discuta, ya que tiene casi tres minutos de renta con el segundo, un Jonas Vingegaard que una vez más parece lejos de poder pelear de verdad con el esloveno.

En cuanto a los españoles, Juan Ayuso está muy situado en la quinta plaza y a solo unos segundos del tercer cajón. La gran esperanza del ciclismo nacional está metido en la pelea y seguro que buscará el asalto al podio en las muchas etapas que restan aún.