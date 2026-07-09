Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 6ª etapa: Juan Ayuso aguanta el tipo

El Tourmalet se muestra como una prueba de fuego para los que pelean por la clasificación general, definiendo el papel de jefe de Tadej Pogacar y dejando claro a la gran promesa española que le tocará sufrir de lo lindo para optar al podio

La sexta etapa del Tour de Francia 2026 ha sido la de la confirmación de todas las sospechas. Casi como si el tiempo no pasase entre temporada y temporada, Tadej Pogacar ha hecho de la ronda gala (y a la primera oportunidad) su particular coto de caza, uno en el que no ha dejado títere con cabeza a base de zapatazos con una nueva escapada antológica. Ha sido una auténtica exhibición en la que, por suerte, no tenemos que lamentar el batacazo de Juan Ayuso.

El ciclista español de Lidl-Trek sufrió lo más grande en la primera jornada de alta montaña, pero superó la prueba. Llegó a descolgarse sí, y por momentos parecía que se iba a despedir de la Grand Boucle a las primeras de cambio; sin embargo, aguantó el tipo para entrar en meta con los mejores.

El destrozo de Tadej Pogacar

Si a la cita del Tourmalet llegó con solo 30 segundos de renta sobre Jonas Vingegaard –minuto y poco sobre el resto–, de ahí a meta el esloveno voló para hacer que el danés llegase a casi tres minutos y el resto incluso por encima de esa marca.

Obviamente queda mucho Tour por delante y habrá más batallas, pero la sensación es que la diferencia entre el ciclista de UAE y el resto ha crecido hasta el punto de convertir la mayor de todas las carreras, el Tour de Francia, en un paseo para él.

Juan Ayuso, camino al podio

La gran esperanza española está donde debe estar; es decir, junto a enormes ciclistas como Paul Seixas, Remco Evenepoel o Lipowitz. Es la primera vez que el de Lidl-Trek puede competir en el Tour de verdad y lo cierto es que ha superado la primera prueba con nota. A 3:34 minutos de Pogacar, solo siete segundos le separan en el presente del podio. Hay motivos para ser optimistas.

Clasificación de la 6ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 4h 32:07

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - +2:383º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - +2:57

4º Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - m.t.5º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - m.t.

6º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - m.t.7º Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - m.t.

8º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - m.t.9º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - +3:02

10º Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - +3:0611º Egan Bernal (Netcompany INEOS) - +4:47

12º Jordan Jegat (TotalEnergies) - +8:1813º Harold Tejada (XDS Astana Team) - m.t.

14º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - m.t.15º Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - m.t.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 19h 37:50

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - +2:423º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - +3:27

4º Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:305º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - +3:34

6º Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:437º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - +3:48

8º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - +3:529º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - +4:16

10º Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - +4:2811º Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) - +5:49

12º Harold Tejada (XDS Astana Team) - +8:5613º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - +9:09

14º Jordan Jegat (TotalEnergies) - +9:2715º Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - +9:50