Tour de Francia 2026 | Etapa 7, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Hagetmau y Burdeos

El Tour de Francia abandona los Pirineos y se adentra en el interior del país con una etapa propicia para velocistas

Tras la locura vivida este jueves en el Tourmalet, donde Pogacar ha dado un rejonazo de muerte' al Tour de Francia 2026 con sólo seis etapas disputadas llega el primer paréntesis, y tal vez único, tranquilo en esta edición con la primera de varias etapas que servirán a los velocistas para tratar de sumar victorias.

Los que idearon el Tour creyeron que quitando varias subidas de los Pirineos y dejando sólo el Col de Aspin y el Tourmalet, las diferencias serían cortas y la emoción se mantendría intacta, pero ya se ha encargado Tadej Pogacar de acabar con sus ilusiones y, de un plumazo, le ha metido a su más directo rival casi tres minutos.

"Le dije a mi madre que íbamos a dinamitar la carrera. Pero no esperábamos tantas diferencias y el líder se ha caído y por eso ha perdido el maillot amarillo", explicaba Pogacar a la conclusión de la sexta etapa. Vingegaard y el resto de aspirantes tendrán varios días para digerir lo sucedido y empezar a pensar en lo que les llega a partir de la próxima semana.

Perfil de la etapa 7 del Tour de Francia 2026

Después de la paliza del jueves, la organización del Tour no quiso cargar a los ciclistas con dos etapas muy duras en las primeras jornadas y ha dispuesto la segunda etapa llana de la carrera, propicia para velocistas.

La séptima etapa del Tour 2026, que va de Hagetmau a Burdeos, sirve para que el pelotón abandone los Pirineos y se adentre en terreno más llano. Serán 175 kilómetros con una sola dificultad, de cuarta categoría (Cote de Béguey, 1,2 km al 4,4%).

Los equipos con corredores que puedan ganar al sprint no deberían tener problema para controlarla. Y para los de arriba, servirá de 'reposo' después de todo lo vivido en el Tourmalet.

"Para poner rumbo a Burdeos tras abandonar los Pirineos, el pelotón se adentrará en el bosque de las Landas, que dejará poco margen a los corredores escapados para atrapar a los equipos de los favoritos del esprint. Si se aplican y se concentran en este objetivo, los trenes llegarán a tiempo a los andenes del Garona para terminar a una velocidad de vértigo frente a la plaza de Quinconces. Un clásico del género", analiza Christan Prudhomme, director general del Tour.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 10 de julio

- Salida: desde Hagetmau (Francia) a las 13:15 horas

- Llegada: en Burdeos (Francia), prevista alrededor de las 17:13.

Dónde ver por televisión y online la 7ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 6 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.