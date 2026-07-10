Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 7ª etapa: Tadej Pogacar se pasea

La general no sufre cambios tras una jornada llana que se terminó resolviendo al sprint con la victoria del belga Tim Merlier, que se impuso con claridad en la llegada a Burdeos

La séptima etapa del Tour de Francia fue justo lo que se esperaba. El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) acudió puntual a la cita de los velocistas para brindar por la victoria en la jornada disputada entre Hagetmau y Burdeos, de 175,1 km de recorrido, día de transición que no alteró la general con el esloveno Tadej Pogacar como sólido líder.

Merlier se mostró superior al resto de rivales. El Soudal logró formar un "treno" que remató el belga excampeón de Europa con solvencia, con autoridad, por delante del noruego Soren Wærenskjold (Uno X) y del eritreo Biniam Girmay (NSN), que completaron el podio de una jornada calurosa que se cerró con un tiempo de 3h.44.20, a una media de 46.8 km/hora.

Una día más cerca del quinto Tour de Pogacar

Jornada de tregua para los nombres de la general después de la batalla pirenaica de Gavarnie, donde Pogacar dejó el Tour visto para sentencia. El esloveno marca el ritmo de la competición con mano de hierro y solo busca un nuevo capítulo para acercarse aún más al quinto Tour y poner su nombre al lado de los grandes mitos de la "grande boucle".

El debate transita en si es bueno o malo para el Tour y el ciclismo en general la supremacía absoluta de un corredor sobre el resto. El UAE y Pogacar se muestran encantados, por supuesto; pero un sector se alinea en la idea de que un resultado tan previsible ya en la primera semana puede sepultar el espectáculo.

Mientras se habla y se comentan las exhibiciones de Pogacar, el doble campeón del mundo gobierna en su trono amarillo con la tranquilidad que marca la clasificación. Vingegaard le sigue en la general a 2.42 minutos, el mexicano Del Toro a 3.27, Evenepoel a 3.30 y Juan Ayuso es quinto a 3.34. La perla francesa Paul Seixas es sexto a 3.55.

Clasificación de la 7ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Tim Merlier (Soudal Quick-Step) - 3h 28:52

2º Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) - m.t.3º Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - m.t.

4º Max Kanter (XDS Astana Team) - m.t.5º Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) - m.t.

6º Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) - m.t.7º Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) - m.t.

8º Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - m.t.9º Mads Pedersen (Lidl-Trek) - m.t.

10º Anthony Turgis (TotalEnergies) - m.t.11º Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) - m.t.

12º Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) - m.t.13º Milan Fretin (Cofidis) - m.t.

14º Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) - m.t.15º Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - m.t.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 19h 37:50

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - +2:42

3º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - +3:27

4º Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:30

5º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - +3:34

6º Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +3:43

7º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - +3:48

8º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - +3:52

9º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - +4:16

10º Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - +4:28

11º Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) - +5:49

12º Harold Tejada (XDS Astana Team) - +8:56

13º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - +9:09

14º Jordan Jegat (TotalEnergies) - +9:27

15º Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - +9:50