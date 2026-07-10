Tour de Francia 2026 | Etapa 8, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Périgueux y Bergerac

Después de que Merlier demostrara que es el sprinter más en forma, Bergerac acoge un segundo día en el que se espera otra llegada masiva

Si Tim Merlier fue el derrotado del miércoles, en la primera etapa llana de este Tour 2026, el belga del Soudal Quick Step se ha resarcido en la llegada a Burdeos, donde ha sido el más rápido por delante del por delante del noruego Soren Wærenskjold (Uno X) y del eritreo Biniam Girmay (NSN).

Ha sido la carta victoria en el Tour de Francia para Merlier, a sus 33 años, tras una etapa en la que la mayor parte de los favoritos entraron delante y mantuvieron su posición, pero en la que Richard Carapaz se quedó atrás y perdió casi tres minutos con respecto a los mejores.

Pogacar, como es lógico, mantiene el maillot amarillo con una amplia ventaja sobre Vingegaard y sobre su compañero de equipo Isaac del Toro. Juan Ayuso, el mejor español, sigue quinto.

Perfil de la etapa 8 del Tour de Francia 2026

Segundo día tranquilo en el Tour de Francia. Otra jornada de transición que nos acercará a la primera jornada de descanso, que tendrá lugar este próximo lunes.

La etapa entre Périgueux y Bergerac está destinada a acabar también en una llegada masiva. Con sólo dos dificultades de 4ª categoría, sin problemas para el pelotón y sin estar al final, sólo una escapada que se escape del control de los equipos con velocistas podría evitar un sprint.

"Un cambio de escenario no siempre va acompañado de un giro radical en el guion. La inmersión en el departamento de Dordoña, con un guiño a la cueva de Lascaux y una excursión a Sarlat, por ejemplo, no cambia radicalmente el desnivel positivo del día, limitado a 1.150 m.", narra el director general de la carrera, Christian Prudhomme, quien señala a los que buscarán el triunfo.

"Los derrotados del día anterior en el esprint de Burdeos deberían tener la oportunidad de resarcirse y los candidatos al maillot verde volverán a tener dos buenas razones para movilizarse durante el recorrido", añadía en referencia al sprint especial de Saint-Cyprien y al que se vivirá en Bergerac, en la meta.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 11 de julio

- Salida: desde Périgueux (Francia) a las 13:15 horas

- Llegada: en Bergerac (Francia), prevista alrededor de las 17:20.

Dónde ver por televisión y online la 8ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 8 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.