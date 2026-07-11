Tim Merlier repite en las barbas de Philipsen y saca de plano a Pogacar

Ya tenemos rey del sprint en el Tour de Francia de 2026 con un Tim Merlier que no solo repite victoria, sino que pasa por encima de todos sus rivales

El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) es el rey del esprint en el Tour de Francia como demostró firmando un doblete con enorme autoridad en la octava etapa disputada entre Périgueux y Bergerac, de 180,4 km, jornada de transición que mantuvo al esloveno Tadej Pogacar al frente de la general.

Enorme Merlier repitiendo en Bergerac la exhibición de fuerza y poderío que mostró 24 horas antes en Burdeos. En un esprint largo, sin lanzadores y arrancando desde una posición retrasada, remontó de manera supersónica para levantar los brazos por delante del eritreo Biniam Girmay (NSN) y del neerlandés Olav Kooij (Decathlon), dando tiempo al pelotón con 3h.52.50, a una media de 46,5 km/hora.

"No me siento el jefe del esprint, he peleado mucho hasta el final. Estuve encerrado, casi me caigo, pero lo volví a intentar, salí a 350 metros de la linea y pude aguantar. Cuando ganas es más fácil volver a ganar. Ya he cumplido en el Tour", explicó Merlier en meta.

Bergerac, localidad de oro para Pogacar

De amarillo llegó Pogacar a Bergerac, donde los datos históricos hicieron sonreír al esloveno. Todos los ciclistas que vistieron el maillot amarillo en esta localidad de Dordoña acabaron ganando el Tour de Francia. Fueron protagonistas Anquetil (1961), Indurain (1994), Nibali (2014) y Chris Froome en 2017. Hay pocas opciones de que este año cambie la tradición.

Y es que Pogacar dejó el Tour sentenciado en el Circo de Gavarnie. Diferencias que se mantuvieron tras la octava etapa. El doble campeón mundial espera llegar a la jornada de descanso del lunes en las actuales marcas, con Vingegaard a 2.42 minutos, Del Toro a 3.27, Evenepoel a 3.30, Juan Ayuso quinto, primer español, a 3.34, Paul Seixas a 3.55 y Lipowitz a 4.00.

Slock, a la heroica, pero sin suerte

La llegada fue como siempre una pelea entre varios equipos. Todos querían "mojar" en Bergerac. Soudal, Alpcin y NSN contaban con las mejores cartas, pero Astana con Max Kanter entró en la pelea. Fue Van der Poel quien se encargó de lanzar de lejos a Philipsen, pero el neerlandés no está en su mejor momento y claudicó de lejos.

Merlier quedó encerrado, casi sin opciones, pero cuando el corredor de Wortegem Petegem, de 33 años, está en forma es difícil de batir. Desde lejos remontó, sin lanzado, fue remontando y con autoridad levantó los brazos por quinta vez en el Tour, la segunda consecutiva. Es el rey del esprint en el Tour.

Última etapa antes del descanso

La primera semana del Tour de Francia se cierra este domingo con una interesante jornada ondulada entre Malemort y Ussel, de 185,5 km y 3.300 metros de desnivel positivo. Después de dos jornadas para los velocistas, los aventureros tendrán opción de lucirse.

Será un sube y baja constante, un recorrido con 4 altos puntuables condensadas en la segunda mitad. En el menú la Cota de Neves (3a, 2,3 km al 7,4), la principal dificultad, el Suc au May (2a, 3,8 km al 7,7), La Croix du Pey (3a, 4,8 km al 6) y la última situada a 24 de meta, el Mont Bessou (4a, 1 km al 7,3). Últimos esfuerzo antes del descanso.