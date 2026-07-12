Van der Poel hace de las suyas en el Tour de Francia y hasta Pogacar se rinde

El ciclista neerlandés fue protagonista de la novena etapa de la ronda gala propiciando la escapada que alcanzó la meta y definiendo con una potencia que hizo inútil el esfuerzo de todos y cada uno de sus rivales

Cuando se habla de que vivimos una verdadera 'edad de oro' en el ciclismo se hace por corredores como Mathieu Van der Poel. 'La bruta bestia' –así le llama el gran Javier Ares– no había comenzado demasiado bien el Tour de Francia, pero ha llegado su terreno y no ha tenido piedad de nadie para coronarse ganador en la novena etapa de la ronda gala y recibir los aplausos del propio Tadej Pogacar, maillot amarillo.

Fue una jornada excelente para el neerlandés de Alpecin, una en la que brindó un bonito homenaje a su abuelo, el mítico Raymond Poulidor, imponiéndose en un reducido esprint de cuatro corredores, haciendo valer su potencia ante el noruego Tobias Johannessen, el británico Pidcock y el francés Baudin.

Van der Poel marca la diferencia

Metido en fuga, y sin que por atrás hubiese demasiado entendimiento a la hora de perseguir, Van der Poel fue el primero en jugar sus cartas en la pelea de 8 escapados atacando en la Cota de Bessou. Se lanzó con todo, tal vez estimulado por correr por las carreteras que frecuentó su abuelo, el mítico Raymond Poulidor, "Pou Pou", natural de la región de Corrèze, a quien terminaría dedicando la victoria.

Con el UAE fuera de las funciones persecutorias tras descartar pelear la etapa con Pogacar, esta se redujo a cuatro hombres que quedaron en cabeza. Van der Poel, Pidcock, Johannessen y Baudin contra el resto del mundo. El cuarteto colaboró para jugarse el botín entre ellos y por detrás Ineos y Lidl reaccionaron tarde y mal.

La suerte estaba echada. Van der Poel subió en cabeza el último repecho de 700 metros y terminado el mismo se puso en pie sobre su bicicleta y cerró el debate de un plumazo. Intratable, se llevó la etapa. La tercera para él en el Tour, la 61 del palmarés para el ganador de 3 Tour de Flandes, 3 Roubaix, 2 San Remo, campeón del mundo... un corredor de época que atravesó Ussel brazos en alto.

Pogacar se mantiene con el maillot amarillo

Pese a que no hubo dudas de que la victoria estaba en la fuga, el cuarteto esquivó por sólo 6 segundos la persecución del pelotón, en el que viajaban Filippo Ganna y Mads Pedersen, cuyos equipos, Ineos y Lidl, no fueron capaces de echar abajo la fuga. Así, Van der Poel acabó el cronómetro en 3h.27.51, a una media de 44,6 km/h.

"Ha sido un día duro, el comienzo del Tour ha sido difícil para el equipo, pero mantuvimos la cama y hemos dado la vuelta a la situación antes del descanso. Me encontré bien, he sufrido antes, pero voy mejorando", comenta feliz Van der Poel, quien pronto será padre por primera vez.

En cuanto a la general, sin novedades. El UAE de Pogacar, a quien se vio felicitar a Van der Poel en línea de meta, trabajó para estabilizar la escapada en registros poco preocupantes, pero una vez que cedió el testigo la fuga vio la luz. El esloveno descansará este lunes tranquilamente, con Vingegaard a 2.42 minutos, Del Toro a 3.27, Evenepoel a 3.30, Juan Ayuso mantuvo la quinta plaza a 3.34, Seixas le sigue a 3.55 y Lipowitz a 4.00.