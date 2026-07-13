El momento más bajo de Jonas Vingegaard y su posible retirada: "Se dieron cuenta de que no era feliz y aceptaron el cambio"

El ciclista danés confiesa haber tocado fondo en 2025 y haberse planteado por completo su carrera como ciclista profesional al haber dejado de disfrutar con el deporte que le apasiona y que tanto le ha dado

Este 13 de julio no ha habido etapa en el Tour de Francia, pero no por ello se puede decir que no ha pasado nada. Tras el enorme varapalo de la jornada del Tourmalet, Jonas Vingegaard ha tomado la palabra para hablar a corazón abierto y admitir lo mucho que sufrió en 2025, llegando incluso a plantearse echar pie a tierra (para no volver a levantarlo) mientras se desarrollaba la Grand Boucle de dicho año.

Cuando Vingegaard estuvo a punto de tirar la toalla

A veces da la impresión de que se hace de menos al ciclista danés del equipo Visma. Pese a ser el único que ha batido a Tadej Pogacar en el Tour de Francia –2022 y 2023–, el hecho de llevar dos campañas tan lejos del esloveno ha hecho mella.

Es obvio que todos sabemos que aquella tremenda caída en la Itzulia de 2024, en la que casi pierde la vida, marcó un antes y un después en su carrera, pero no por ello ha cejado en su empeño de batirse en duelo con el que va camino de coronarse como el mejor de la historia; eso sí, no sin llegar a tocar fondo.

"Llegué a plantearme la retirada en el Tour pasado. Nos dimos cuenta de que no era ideal hacer las mismas cosas todos los años, no me colocaba en la mejor situación mental. Les dije que si las cosas se desarrollaban igual, sería sin mí. Por eso cambiamos las cosas. Creo que el equipo entendió la situación, se dieron cuenta de que no era feliz el año pasado y aceptaron cambiar el calendario" asegura el corredor a la televisión de su país TV2.

Un Tour de Francia 2026 que pinta muy mal

2026 pinta a ser igual que 2024 y 2025, cuando Pogacar se paseó hasta París. Vingegaard, actualmente segundo en la mítica ronda gala a 2.42 minutos del esloveno, ha dicho en muchas ocasiones que pondrá fin a su carrera cuando sienta que no tiene motivación para seguir, independientemente del contrato que tenga con el Visma.

Como ya hemos comentado, el corredor de 29 años, rozó la muerte en 2024 tras sufrir una dura caída en la Vuelta al País Vasco, cuando preparaba el asalto a su tercer Tour de Francia consecutivo. Desde entonces no ha podido rivalizar con Pogacar. Según sus propias palabras, su progresión se frenó en seco y la de su máxima rival no.

Esta temporada ha dado un vuelco a su preparación, limitando sus apariciones e incluyendo en el calendario el Giro de Italia, que ganó tras haberse impuesto en la París-Niza y la Volta a Cataluña. Había que intentar algo, pero no está dando resultado.