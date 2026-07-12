El UAE vuelve a la carga con Juan Ayuso y extiende la advertencia a todo su equipo

La estructura de Tadej Pogacar no se anda con medias tintas y marca la carrera de Lidl-Trek hasta en jornadas que se entienden como de transición, dejando claro que su ambición no conoce límites

¿Hasta dónde puede llegar Juan Ayuso en este Tour de Francia 2026? El joven ciclista español señaló antes de comenzar que su meta era pelear por el podio, asumiendo siempre que imponerse a Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard es prácticamente imposible. Está en camino. Es quinto a siete segundos del tercero y las sensaciones son buenas; eso sí, no podrá contar con ayuda de su exequipo, un UAE que le ha lanzado una clara advertencia.

Juan Ayuso, en la batalla por el podio en París

Tras la novena etapa de la ronda francesa (con victoria de Mathieu Van der Poel) llega la primera jornada de descanso este lunes 13 de julio, una a la que arriba Ayuso satisfecho con la manera en la que ha transcurrido la primera semana de la carrera. "Todo está en orden. Quitando la pequeña caída, que no fue nada, que tuve en el Tourmalet, no he tenido ningún inconveniente. De salud también estoy bien. Todo está en orden, así que estoy contento", comenta el ciclista de Lidl-Trek.

En cuanto a las duras condiciones meteorológicas, entiende que no se puede hacer otra cosa que hidratarse para combatirlas lo mejor posible. "Nunca he competido en estas condiciones. Pero no tenemos muchas opciones más allá de rociarnos con agua. Me paso todo el tiempo pidiendo hielos y agua. Al fin y al cabo, es un poco las cosas que puedes hacer, tampoco hay mucho más secreto", subraya.

Aunque sigue siendo ambicioso, Ayuso se muestra contento porque el equipo esté logrando los hitos marcados para este momento de la Grand Boucle. "Nos vamos con una etapa, con el verde y cerca del podio, que era un poco el objetivo", sentencia.

El UAE no se anda con medias tintas

En el equipo Lidl-Trek están contentos, pero podrían sonreír más si en la novena etapa el equipo UAE no la hubiese 'tomad con ellos'. No hablamos de un ataque directo, pero sí en cierto modo de una especie de ejercicio de intimidación. Así lo cuenta el propio Juan Ayuso.

"Nos dijeron de salida que no nos iban a dejar ir en fuga a ninguno del equipo, entiendo que por la general por equipos. Además, nos recalcaron que donde tuviésemos un corredor allí iban a estar ellos", cuenta.

Pese a que Adam Yates explicó tras la etapa que la obsesión del UAE Team Emirates por no dejar cobrar demasiada ventaja a la fuga era buscar el triunfo parcial con Tadej Pogacar, la estrategia habría ido más bien por la idea de no dar ni un segundo de renta a la estructura estadounidense que lidera Juan Ayuso.