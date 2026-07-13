Tour de Francia 2026 | Etapa 10, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Aurillac y Le Lioran

El perfil es media montaña con hasta siete puertos puntables y 3.800 metros de desnivel acumulado. Además, el final será en alto. Opciones de fuga y también para los hombres de la general

El Tour de Francia disfrutó de su primera jornada de descanso después de 9 etapas en las que el esloveno Tadej Pogacar dejó la carrera sentenciada con su exhibición histórica en Gavarnie, un dominio aplastante que asume el pelotón con sentido crítico "por exceso de ambición".

Pogacar está imparable, gobierna con mano de hierro y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, lo que quedó reflejado a 43 km de la meta pirenaica con un ataque en solitario marca de la casa en el Tourmalet que le permitió sentenciar el Tour.

Ese día, el doble campeón del Mundo encargó el quinto Tour, y llamó a la puerta del "club de los 5", donde le esperan Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. La general quedó aniquilada. Dejó a su máximo rival, Jonas Vingegaard, aparte de abatido, a 2.42 minutos, al mexicano Isaac del Toro a 3.22, a 3.30 a Evenepoel, a 3.34 a Juan Ayuso -primer español-, a quien le sigue el francés Paul Seixas a 3.55.

La demostración de Pogacar con 27 años, ganador de 23 etapas en el Tour, convirtió ese movimiento en una auténtica exhibición de fuerza, resistencia y confianza, blindada además por un UAE cuyo potencial intimida al resto de equipos. Nadie se atreve a contestar al mejor equipo del mundo liderado por un ciclista monumental, de época. Pese a ello, la ronda gala continúa y el resto del podio aún está en juego.

Perfil de la etapa 10 del Tour de Francia 2026

La fiesta nacional francesa regala un auténtico etapón de media montaña. Serán 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, con más de 3.800 metros de desnivel acumulado. El recorrido incluye siete ascensiones puntuables, entre las que destacan el Puy Mary (1ª; 7,8 km al 6 %), el Pertus (1.ª; 4,4 km al 8,5 %) y el Font de Cère (3.ª), en una jornada que inevitablemente recuerda a la vivida en 2024.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 14 de julio

- Salida: desde Aurillac (Francia) a las 13:25 horas

- Llegada: en Le Lioran (Francia), prevista alrededor de las 17:12.

Dónde ver por televisión y online la 10ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 10 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.