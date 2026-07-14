Jonas Vingegaard hinca la rodilla, y no solo ante Tadej Pogacar

El ciclista danés vive su peor momento en el Tour de Francia al verse superado por muchos rivales en la medio montaña y no tener nada seguro acabar siquiera en puesto de podio cuando se llegue a París

Posiblemente estemos viviendo la despedida de Jonas Vingegaard al Tour de Francia. Ir al Giro de Italia como 'preparación' estaba justificado por cerrar el círculo teniendo las tres grandes en su palmarés; sin embargo, sonaba más a ganar algo antes de volver a claudicar ante Tadej Pogacar que a un camino real para batirle. Pues bien, la ronda gala está siendo tan dura para el danés como para no poder ni contra los mortales del pelotón.

Tadej Pogacar no tiene piedad con Carapaz

La 10ª etapa del Tour de Francia se dividió en varios capítulos. Primero vimos al equipo UAE controlar la carrera como si le fuese la vida en ello. Seguidamente, y con 38 kilómetros a meta, Richard Carapaz amenazaba el orden establecido con uno de esos ataques que levantan del sofá incluso al espectador al más frío. ¿Y el final? Pues el esperado. Tadej Pogacar atacando y arrasando.

Porque no se puede definir de otra manera. El esloveno llegaba a la etapa del macizo central con una renta de casi tres minutos con su más inmediato perseguidor, Jonas Vingegaard, y ya se acerca a los cuatro tras una arrancada devastadora que borró del mapa los 40 segundos que tenía de renta Carapaz y dejó tiritando a todos sus contrincantes.

El apetito del genio esloveno es insaciable y apunta una vez más a ganar la Grand Boucle arrasando día sí y día también. ¿Y quién pone la réplica? Absolutamente nadie, ya que el danés del equipo Visma ni está ni se le espera, tal y como contamos a continuación.

Jonas Vingegaard empieza a despedirse

Vingegaard será un enorme corredor ahora y hasta que se retire, pero está certificando que sus batallas con Tadej Pogacar jamás se repetirán. Ya no hablamos de que pueda seguirle o no, o de que pierda más o menos tiempo, sino de que su distancia con el resto de favoritos ha desaparecido.

Si bien el danés nos tenía acostumbrados a al menos vivir en el segundo escalón del mundo con calma, ahora le toca no solo entender que Pogacar está muy por encima, sino que otros también pueden batirle. Justo eso ha pasado en esta décima jornada en la que Remco Evenepoel le ha sacado 12 segundos en línea de meta e incluso Paul Seixas o Juan Ayuso también le han arrancado un puñado de segundos. No decimos que vaya a abandonar o que vaya a dejar de pelear, pero sí que su película no se parece en nada a la de anteriores ediciones.