Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 10ª etapa: Juan Ayuso acaricia el podio

El ciclista español aguanta con los mejores tras la jornada de descanso y se aupa hasta la cuarta plaza aprovechando el mal día que ha pasado el fiel escudero de Tadej Pogacar, el mexicano Isaac del Toro

Mismo final que en otras ocasiones, pero con importantes matices. Así ha sido la 10ª etapa del Tour de Francia 2026, una que en la que Tadej Pogacar ha sido el primero en cruzar la línea de meta, pero en la que hemos visto al Jonas Vingegaard más humano; tanto es así que Juan Ayuso le ha sacado un puñado de segundos para, de paso, encaramarse al cuarto lugar de la clasificación general.

El ciclista español de Lidl-Trek ha demostrado una vez más tener fuerzas para estar con los mejores y aprovechar además el patinazo de Isaac del Toro, quien a diferencia de otras ocasiones tuvo que ceder hasta el punto de perder en meta 53 segundos con Ayuso, que queda ahora a 16 segundos de la tercera posición que ostenta Remco Evenepoel.

La carrera del belga de Soudal Quick Step puede sorprendente. En la última subida se quedó descolgado del grupo de los mejores, pero ni por esas se rindió. Así, no solo les terminó dando caza, sino que arrancó en los últimos metros para sacar hasta 12 segundos a un Vingegaard que entró en meta completamente roto.

No decimos en caso alguno que el danés haya dicho su última palabra a la hora de luchar con los gallos de la carrera, pero la imagen de esta 14 de julio hace saltar todas las alarmas. Ante vivía cómodamente en el segundo escalón mundial y ahora le toca bajar al barro para poder mantener tal plaza de privilegio.

Clasificación de la 10ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - 3h 58:08

2º Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - a 32"

3º Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 34"

4º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - m.t.

5º Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 38"

6º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - m.t.

7º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 44"

8º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 1:31

9º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1:59

10º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 2:03

11º Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) - a 2:09

12º Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) - a 2:42

13º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 2:48

14º Robbe Debruyne (Team Flanders-Baloise) - m.t.

15º Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2:53

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - 36h 15:02

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3:36

3º Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - a 4:06

4º Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 4:22

5º Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 4:35

6º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 5:03

7º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - a 5:28

8º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 5:30

9º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 6:34

10º Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) - a 8:02

11º Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 9:18

12º Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 9:47

13º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 9:51

14º Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) - a 10:18

15º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10:41