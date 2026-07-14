Tour de Francia 2026 | Etapa 11, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Vichy y Nevers

La undécima etapa de esta edición de la ronda gala tiene 161,3 km entre Vichy y Nevers, con un perfil fundamentalmente llano ideal para los velocistas y para una llegada al sprint

Un trámite más para Pogacar. El Tour de Francia 2026 tiene una etapa perfecta para velocistas este miércoles 15 de julio, por lo que el liderato del esloveno sigue sin correr peligro. La undécima etapa de esta edición de la ronda gala tiene 161,3 km entre Vichy y Nevers con un perfil fundamentalmente llano, con apenas dos puertos de cuarta categoría. Un día ideal para la llegada al sprint.

Atrás han dejado la durísima décima etapa de 166,6 kilómetros con salida en Aurillac, con un recorrido infernal por las montañas del Macizo Central y con siete puertos puntuables, dos de ellos de primera categoría.

Pocas opciones le quedan ya a Vingegaard si quiere dar caza al gran favorito. Además, el danés debe tener un ojo puesto también en su retaguardia, donde varios ciclistas amenazan su condición de líder de la oposición.

En el Visma, equipo de Vingegaard, siguen creyendo en sus opciones y aseguran que todavía quedan muchas cartas por jugar y lanzar.

Perfil de la etapa 11 del Tour de Francia 2026

Después de la dura etapa de montaña del 14 de julio, este miércoles día 15 de julio toca una etapa de transición. La undécima etapa del Tour de Francia 2026 es muy llana, con solo 1.400 metros de desnivel en un trazado que debería sonreír a los sprinters.

Tras la salida de Vichy, el pelotón retoma su camino hacia el norte de Francia con 161,3 km hacia Nevers. Solo hay dos puertos de cuarta categoría repartidos en el recorrido: el alto de Billonnière, con 1 km al 5,8 % de pendiente media, y el Alto de Billy-Chevannes, con 1,4 km al 5%.

Después de este segundo puerto, quedarán aún 40 kilómetros para la meta, por lo que los esprinters y sus equipos tendrán tiempo para preparar la llegada a meta, que culminará con 1 km en línea recta en la Rue de l'Amiral Jacquinot.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 15 de julio

- Salida: desde Vichy (Francia) a las 13:50 horas

- Llegada: en Nevers (Francia), prevista alrededor de las 17:31.

Dónde ver por televisión y online la 10ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 10 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.