Tour de Francia 2026 | Etapa 12, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

En la duodécima etapa hay tres ascensos catalogados: La Côte de Lanty (4ª categoría), de 2,1 km al 4 % en el km 76,5; la Côte de Cuzy (4ª categoría), de 2,5 km al 4,5 % en el km 97,8; y, por último, la Côte de Montagny-lès-Buxy (4ª categoría), de 2,7 km al 4,3 % en el km 159,4. El sprint intermedio será en Decize, en el km 45,8

El Tour encara ya la recta final de su segunda semana. Este jueves 16 de julio, los corredores pondrán rumbo a Saône-et-Loire para disputar una etapa llana entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône.

Aunque la ronda gala parece ya decidida en favor de un Pogacar que no da tregua y que sigue teniendo a su máximo rival y perseguidor a más de tres minutos de distancia, todavía quedan muchos alicientes en el certamen.

Vingegaard, por su parte, sigue tratando de "reducir pérdidas" cuando el esloveno ataca. Además, el danés deberá seguir vigilando lo que haga el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora hansgrohe), doble campeón olímpico, quien ya ocupa el tercer puesto de la general.

Superado el Macizo Central y la batalla que acarreó entre los favoritos para la general, el Tour de Francia regresó este miércoles con una etapa de transición diseñada para una llegada al sprint y este jueves tendrán que completar otra etapa muy similar.

El pelotón pasará, entre otros lugares, por Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Decize, Cercy-la-Tour, Luzy, Cuzy, Toulon-sur-Arroux, Montceau-les-Mines, Blanzy, Buxy y Saint-Rémy antes de llegar a la meta en Chalon-sur-Saône.

Perfil de la etapa 12 del Tour de Francia 2026

Al pelotón le espera un recorrido llano, en una jornada que parece hecha a medida para los sprinters. En esta etapa hay tres ascensos catalogados: La Côte de Lanty (4ª categoría), de 2,1 km al 4 % en el km 76,5; la Côte de Cuzy (4ª categoría), de 2,5 km al 4,5 % en el km 97,8; y, por último, la Côte de Montagny-lès-Buxy (4ª categoría), de 2,7 km al 4,3 % en el km 159,4. El sprint intermedio será en Decize, en el km 45,8.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 12 del 15 de julio

- Salida: desde Circuito de Nevers Magny-Cours (Francia) a las 13:30 horas

- Llegada: en Chalon-sur-Saône (Francia), prevista alrededor de las 17:29.

Dónde ver por televisión y online la 12ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 12 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.