Jon Rahm reacciona a tiempo tras ser amonestado en el British Open

El 'León de Barrika' se luce en los últimos hoyos de la segunda jornada del último 'major' de la temporada para firmar un -4 en su tarjeta global y encarar con optimismo un fin de semana que puede ser histórico para el golf español

El jugador español Jon Rahm reafirmó este viernes su candidatura a la victoria en el Abierto Británico de golf después de concluir la segunda ronda con un total de -4, a cuatro golpes del líder, el australiano Lucas Herbert, quien pasó a encabezar el torneo después de igualar la ronda más baja en la historia de los ‘majors’ de golf con una tarjeta de 62 golpes.

Rahm volvió a exhibir su consistencia, en particular en las aproximaciones y con el ‘putt’ que le sirvieron para paliar su desacierto en algunas salidas, lo que le impidió acercarse más a la cabeza del torneo que se disputa en el campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

En los primeros seis hoyos, el golfista vasco alternó dos ‘birdies’ y dos ‘bogeys’, el segundo de ellos doloroso al fallar un pateo sencillo cuando había hecho lo más complicado al salvar la bola de la maleza.

La amonestación no frena a Jon Rahm

Tras mejorar desde el ‘tee’, embocó otros dos hoyos bajo par para ponerse con -3, pero de nuevo recayó en el 15 y su frustración le llevó a tirar el palo contra el suelo para acabar con ‘bogey’, lo que le costó una amonestación por mal comportamiento, aunque sin acarrearle pérdida de golpes.

Lejos de amilanarse, el ‘León de Barrika’ se sobrepuso y cerró los tres últimos hoyos con dos ‘birdies’, que pudieron ser tres si no llega a fallar el último ‘putt’ de un metro que hubiera redondeado su actuación.

Rahm queda a cuatro de Herbert, compañero en LIV, la liga saudí, quien tuvo en su mano convertirse en el único en la historia en firmar 61 golpes, pero le pudo la presión y no embocó un tiro fácil en el último hoyo. Al poco de su gesta, fue Burns el que se apuntó a la lista histórica también con 62 golpes, gracias a una tarjeta impecable de ocho ‘birdies’, el último con un ‘chip’ antológico desde el búnker, para ponerse con -5, a tres de Herbert.

Bryson DeChambeau, castigado con dos golpes

El tercer protagonista de la jornada fue el estadounidense Bryson DeChambeau, que con una vuelta de -4, se puso con -7 en segunda posición, a uno del australiano.

Sin embargo, tras la conclusión de la ronda, el árbitro del Royal and Ancient (R&A), organizador del torneo, comunicó que se había revisado su tarjeta de DeChambeau y que se le adjudicaba un triple 'bogey' en el hoyo 5, en vez de un 'bogey', por lo que le restó dos golpes y pasó a tener -5.

Según explicó el oficial, Graint Moir, el jugador californiano despejó en parte la zona de maleza donde cayó la bola para su segundo golpe y aunque no lo hizo de forma deliberada, el reglamento establece una penalización ante ese tipo de acción. Tras corregir su puntuación, pasaron a ser segundos con -6 los estadounidenses Jackson Suber, líder tras la jornada inaugural, y Cameron Young.

Scheffler y McIlroy siguen en la pelea

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, sin jugar de forma brillante, se mantiene en la pelea para mantener la corona lograda el pasado año al acabar con -4, como Rahm, y tres por delante del norirlandés Rory McIlroy.

McIlroy, número dos del mundo, mejoró su actuación respecto a la víspera y se quedó con -1, lo que le permite soñar aún con el reto de ser el primero en ganar el torneo después de acabar por encima del par en la primera ronda desde que lo hizo el irlandés Pádraig Harrington en 2008, también en Royal Birkdale.

En cuanto al resto de españoles, Eugenio Chacarra, quien a la tercera superó por primera vez el corte en un ‘major’, se quedó de nuevo en el par, con lo que tiene lejos a los de cabeza. Después de ponerse con +1 tras un 'bogey' en el hoyo seis, Chacarra reaccionó con dos 'birdies' en la segunda parte que le pusieron en rojo, pero en el último hoyo, tropezó y se quedó igual que tras el primer recorrido.

También pasó el corte el castellonsense Josele Ballester con un final épico, al hacer ‘eagle’ en el 17 y estar a punto de repetirlo en el último, pero la bola dio a la bandera y se conformó con el ‘birdie’. Quedaron eliminados los otros tres españoles: Ángel Ayora, David Puig y el amateur catalán Alejandro de Castro.