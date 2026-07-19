Jonas Vingegaard abandona, Tadej Pogacar acaba de gregario y Remco Evenepoel da el golpe en Los Alpes

El ciclista belga de Red Bull firma su mejor etapa de montaña en la historia de la ronda gala para no solo aguantar el ritmo del esloveno, sino rematar en los últimos metros para hacerse con el triunfo parcial

La etapa 15 del Tour de Francia ha tenido de todo, en parte tristemente. Se esperaba con ganas el inicio de Los Alpes, sobre todo porque la pelea por el podio más allá de Tadej Pogacar estaba al rojo vivo; sin embargo, el espectáculo quedó empañado por la caída y abandono de Jonas Vingegaard, lo cual no impidió que disfrutásemos enormemente de un apasionante final que coronó a Remco Evenepoel y que nos dejó la inesperada imagen de Tadej Pogacar como gregario.

El genio esloveno, lejos de lanzar su clásico ataque demoledor de toda la vida, trabajó para Isaac del Toro con la intención de acercar a este al podio. Logró meterlo, y es que le dio un buen pellizco a los rivales, puesto que por detrás –y a bastante tiempo– entró por ejemplo Juan Ayuso.

El abandono de Jonas Vingegaard

El danés Jonas Vingeggard se ha visto obligado a abandonar el Tour al sufrir una aparatosa caída a 20 kilómetros de la meta de la decimoquinta etapa. El danés del equipo Visma, ganador de dos rondas galas y uno de los favoritos en la presente edición, se fue al suelo en una curva junto a otros corredores, pero fue él quien se llevó la peor parte con un fuerte golpe en el hombro derecho.

El choque contra la acera le obligó a permanecer unos minutos tendido en el asfalto, pero enseguida los médicos de carrera observaron la importancia de la lesión y el jefe de filas del Visma abandono el Tour en ambulancia. Vingeggard, quien era segundo en la general a 4.30 minutos de Pogacar, abandona el Tour por primera vez.

Evenepoel y del Toro, los grandes ganadores

Nunca se había visto así a Remco Evenepoel. Es cierto que Pogacar optó por un perfil más bajo al dedicarse a ayudar a Isaac del Toro y no lanzarse un brutal ataque, pero eso no quita que el belga de Red Bull Bora aguantase de principio a fin para terminar cantando victoria y destacarse en la segunda plaza de la clasificación.

En cuanto al mexicano, este fue tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes. El compañero de Pogacar se colocó tercero de la general a 5.58 del esloveno y a 58 segundos del segundo puesto, ahora ocupado por Evenepoel tras la retirada de Vingegaard.

Del Toro se vestirá además con el maillot blanco de mejor joven, que arrebata al francés Paul Siexas, que perdió 58 segundos en la etapa con respecto al ganador y se coloca cuarto 25 segundos por detrás del mexicano. El galo, de 19 años, entró en meta junto al alemán Florian Lipowitz, que ascendió al quinto puesto de la general, por delante del español Juan Ayuso, que perdió 1.57 en la etapa y está ahora a un minuto y medio del podio.