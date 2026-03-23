El Jaén Paraíso Interior señala a su nuevo gran héroe

Carlos Espíndola ya es historia del Jaén Paraíso Interior, que coge a ElPozo Murcia en títulos de Copa

Ante miles de aficionados desplazados a Granada, el Jaén Paraíso Interior ha logrado otro triunfo para la historia. Tras vencer al Barça en la final de la Copa de España se ha consolidado junto al histórico ElPozo Murcia como el tercer equipo con más títulos coperos de la historia.

Los jienenses han logrado cuatro títulos en los once últimos años (2015, 2018, 2023 y 2026) y ya sólo tienen en el histórico al Movistar Inter, con once, y a un Barça que buscaba su octavo entorchado, pero que de momento se tendrá que conformar con los siete que llevaba hasta ahora. Es la segunda ocasión que el Jaén se lo arrebata cuando los blaugranas aparecían como claros favoritos.

El meta brasileño Carlos Espíndola fue, en esta ocasión, el gran héroe. En los tres partidos de la Copa de España sólo recibió un gol y estuvo 120 minutos imbatido. Para colmo, fue clave en la tanda de penaltis que dio el título (4-2) a los jiennenses, después de que la final acaba igualada a cero.

Carlos Espíndola, héroe de la Copa de España

“Trabajamos mucho y la afición siempre está apoyando. Somos 6.000 abonados, la mejor afición del mundo. Ahora a disfrutar”, afirmaba el meta del equipo jienense justo después de detener los lanzamientos de Antonio Pérez y Luciano Gauna desde el punto de penalti.

La victoria del Jaén Paraíso Interior fue un ejercicio de resistencia, fe y carácter. El Barça llevó la iniciativa desde el primer minuto, conto con las ocasiones más claras y hasta tuvo un doble palo en la primera mitad, pero nunca pudo superar al meta brasileño. El Jaén tenía muy claro su rol, se defendió con orden y contó con alguna llegada muy peligrosa, como la que dispusieron Mati Rosa o Rikelme.

El Jaén Paraíso Interior, un "título de fe"

Tanto en la segunda mitad como en la prórroga el guion se mantuvo, pero no pudo superar la muralla jiennense, un equipo que aguardaba agazapado su oportunidad. Todo se vio abocado a los penaltis, donde Espíndola fue clave.

“Sentíamos a nuestra gente en cada acción, esa energía nos ha dado un plus en los momentos más difíciles. Este título es fruto de la fe que hemos tenido desde el primer día y de la seriedad con la que hemos competido cada partido”, afirmaba Daniel Rodríguez, entrenador del Jaén Paraíso Interior, tras confirmarse la victoria de los amarillos.

"El equipo ha demostrado una madurez enorme, saber sufrir también es competir y hoy lo hemos hecho a la perfección. No se trata solo de ganar, sino de creer en lo que haces y mantener una línea durante todo el camino”, sentenció el técnico jiennense.