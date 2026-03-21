Así quedan las semifinales de la Copa de España de fútbol sala tras los triunfos del Barça y el Palma

Barça - Palma Futsal e Inter Movistar - Jaén Paraíso Interior son los duelos de unas semifinales de la Copa de España apasionantes

Tras las relativas sorpresas de la primera jornada de cuartos de final de la Copa de España 2026 de fútbol sala, el Barça y el Palma no dieron opción a sus rivales y se enfrentarán en semifinales en un duelo del que puedan saltar chispas.

El equipo blaugrana, liderado por Antonio Pérez, barrió por completo (7-1) al Viña Albali FS en el partido que cerraba los cuartos de final. El jienense, autor de dos goles y de una asistencia, fue el mejor de un encuentro en el que los barcelonistas ya dominaban claramente en el primer tiempo pese al corto marcador (2-0), pero que tras el tanto de Pito nada más iniciarse el segundo periodo, barrieron.

El Viña Albali FS se vio impotente ante la clara superioridad azulgrana y anotó su único gol cuando quedaban tres minutos y el partido llevaba tiempo decidido con el 6-0 con el que los barcelonistas dominaban el marcador.

Ahora, el equipo blaugrana se enfrentará este sábado (21:30 horas) al Illes Balear Palma Futsal, que justo antes había vencido con no menos contundencia (6-2) 2-6 al Quesos El Hidalgo Manzanares.

Pese a que el equipo manchego salió decidido a borrar el mal recuerdo de su anterior participación, metió en su campo al Palma y fuvo varias ocasiones para haberse adelantado, a los tres minutos ya perdía y, a los 11, veía cómo el campeón de Europa le dominaba con un claro 0-3.

Aunque hubo una cierta reacción del Manzanares, el tanto de Alisson en el último instante de la primera mitad fue un mazazo del que los manchegos ya no se levantaron. La intensidad que metieron en el segundo tiempo sólo les dio para meter un segundo tanto antes de que llegara la sentencia en los últimos minutos.

Inter Movistar y Jaén Paraíso Interior vuelven a verse

La otra semifinal la disputarán otros dos clásicos del fútbol sala español: el Inter Movistar y el Jaén Paaíso Interior. El duelo será a las 18:00 horas en el Palacio de los Deportes de Granada, donde se está disputando esta fase final.

Para llegar aquí, ambos tuvieron que derrotar a sendos rivales que partían como favoritos. Los de Torrejón de Ardoz remontaron ante el campeón de Liga, el Jimbee Cartagena, al que acabaron goleando por 8-3 en una brillante segunda mitad.

Mientras, el Jaén Paraíso Interior doblegó al líder de la Liga, ElPozo Murcia, por 4-1 gracias a unos diez últimos minutos en los que fue netamente superior.

Será la quinta vez que jiennenses y madrileños se crucen en este torneo y hasta el momento predomina la igualdad con dos victorias para cada uno. Eso sí, los jiennenses ganaron siemre en las finales y los madrileños en las rondas previas. Mal augurio para un equipo andaluz que en Granada estará arropado por 5.000 aficionados.