Antonio Gómez Orellana habla sobre su trayectoria deportiva a pesar de las dificultades: "Compito con gente que tiene 30 años menos"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar con el ubriqueño para poder analizar su trayectoria deportiva que, a pesar de su tardía entrada deportiva, ha demostrado ser uno de los ejemplos de resiliencia en el deporte andaluz

Andalucía es una tierra de campeones. Únicamente hay que ver los ejemplos que, día tras día, luchan por hacer sus sueños realidad y conseguir importantes reconocimientos que los eleven a las categorías más altas. Esta tierra conoce de todo, y es que la variedad deportiva presente hace que Andalucía sea un lugar único para la práctica deportiva al más alto nivel. En ESTADIO Deportivo se le ha dado voz a todas esas personas que suponen un ejemplo único y que han recorrido un camino con el deporte como acompañante indispensable. En este caso, hemos podido hablar con Antonio Gómez Orellana.

Desde su Ubrique natal, nos atiende un paracanoísta que tiene detrás una impresionante historia. Un accidente le provocó una lesión que le cambió la vida, pero no el ánimo de vivir y de probar cosas nuevas. Un día decidió ir al pantano de su municipio para conocer allí a la que es su amiga a día de hoy, la canoa. Gracias a Javier Reja, ha logrado una importante trayectoria y, en su día a día, sigue mejorando y aprendiendo para poder disfrutar de este magnífico deporte. En esta parte de la entrevista, afrontaremos su etapa deportiva, sobre todo cuando se alcanzan edades más altas.

A pesar de su origen gaditano, compite con el Club Náutico de Sevilla, una oportunidad que llegó gracias a Javier Reja y que no duda en aprovechar día tras día. A pesar de su edad, sigue peleando para dar pasos importantes en su disciplina. “Mi prioridad es competir por el club, puntuar todo lo que se pueda, porque al final del año todos los puntos que damos la gente de paracanoa computan en la Liga Nacional. Pero me apunto a todos los selectivos. Que cae uno y puedo ir a un internacional, perfecto; que no, no pasa nada. Sigo peleando. Tengo ya una cierta edad y muchas veces compito con gente que tiene 30 años menos, pero me pongo en la salida para un selectivo, para un campeonato o para lo que sea, y salgo. (...) Realmente, ahora mismo, con la edad que tenemos Javier Reja y yo, nos van mejor los maratones, las distancias largas. Es lo que ahora nos viene mejor”.

¿Cuál es el recuerdo más importante de su trayectoria? Lo tiene claro. “Me quedo con cuando fui subcampeón del mundo en Portugal de maratón. Después de tantos años compitiendo a nivel nacional, que te den la oportunidad de volver a competir a nivel internacional y quedar segundo del mundo es un subidón”.

Una de las cosas que suelen ocurrir en disciplinas algo menos conocidas es que el impacto mediático dura pocos instantes. Es por ello que resalta la importancia de saber saborear las cosas personalmente. “También te digo que los títulos y los triunfos son para ti. Esto pasa mañana y nadie se acuerda, a pesar de que los periodistas le hayáis dado una difusión importante. Prácticamente queda para ti y para tu entorno más cercano. Por eso siempre digo que hay que disfrutar y vivir el momento y llevarse lo mejor de las competiciones que se pueda”, finalizó.