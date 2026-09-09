Éxito andaluz en los Juegos Mediterráneos 2026 con doce deportistas en el podio

Hasta 13 medallas sumaron los andaluces; la consejera, Del Pozo, ha destacado el “valor del deporte de elite como inspiración y fuente de valores para los niños y jóvenes andaluces”

La participación andaluza en los Juegos Mediterráneos de Tarento 2026 se ha cerrado con un destacado balance de éxito deportivo, con doce deportistas de la comunidad que subieron al podio de esta competición celebrada en la ciudad italiana y que, en conjunto, firmaron trece resultados con medalla -cinco oros, cuatro platas y cuatro bronces-, además de cinco cuartos puestos y varias clasificaciones entre los diez primeros.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, quiso felicitar a los deportistas andaluces, tanto a los participantes como especialmente a los que lograron subir al podio, y resaltó “el esfuerzo silencioso y los sacrificios que hay detrás de cada medalla y de cada campeonato”, así como “el valor del deporte de elite como inspiración y fuente de valores para los niños y jóvenes andaluces que aspiran a ser futuros campeones”.

Rafa Lozano no falla en boxeo

Los oros llegaron en las disciplinas de baloncesto 3x3, boxeo e hípica. Marta Morales Romero y Elena Moreno Fernández se proclamaron campeonas en baloncesto 3x3, al igual que Rubén Salas Merchán. Rafa Lozano venció en boxeo, en la categoría de 55 kilos, y Carlos Bosch Cebrián se impuso en la prueba individual de saltos ecuestres, además de obtener la plata por equipos.

El medallero andaluz se incrementó con tres platas adicionales: Carlota Armenta Salas fue segunda en la competición por equipos de gimnasia artística; Cristóbal Vargas Trujillo terminó segundo en los 1.500 metros libres, después de ser sexto en 400 y quinto en 800; y Nuria Rodríguez Camacho logró la plata en dobles femeninos de pádel.

Tamara Frías confirma que tiene un gran futuro

Los cuatro bronces correspondieron a Daniel Carrión Caro, en la prueba por equipos de gimnasia artística -fue además decimosexto en concurso individual-; Tamara Frías Molina, en 50 metros espalda, junto a un cuarto puesto en 100 espalda y un decimotercero en 50 mariposa; Juan Pérez Chico, con el equipo masculino de tenis de mesa, además de sendos novenos puestos en individual y dobles mixtos; y Leyre Fernández Infante, con el equipo femenino de tiro con arco, modalidad en la que también fue novena en individual.

A las medallas se sumaron cinco resultados a las puertas del podio. Alba Borrero Gerard finalizó cuarta en 200 metros y Ana Prieto Benítez ocupó la misma posición en 400 metros. También fueron cuartos Saúl Granados Moreno en waterpolo, Lidia Florido Rodríguez en doble scull y Tamara Frías Molina en 100 metros espalda.

La presencia andaluza en atletismo se completó con el quinto puesto de Una Stancev Stevanovic en altura. En bádminton, Daniel Franco Castilla fue quinto en dobles y Cristina Teruel Román, novena en individual. Marta López del Árbol alcanzó el quinto puesto en boxeo, en 54 kilos, mientras que Zsamoran Shotte Cabello y Mar Trenado Martínez fueron novenos en karate, kumite 67 y 61 kilos, respectivamente.

En remo, Amanda Gil Camacho concluyó sexta en skiff. Inés Ortega Castro fue vigesimotercera en pistola de aire individual y duodécima en el equipo mixto de tiro olímpico. Rubén Lorente Camacho e Ignacio Sánchez Fernández finalizaron quintos en voleibol. La relación se completa con los resultados ya reseñados en gimnasia, natación, pádel, tenis de mesa y tiro con arco, configurando una representación repartida entre 14 modalidades deportivas.

Este balance refleja tanto la capacidad para competir por las medallas como la amplitud de la presencia andaluza en Tarento, con resultados destacados en pruebas individuales, de dobles y por equipos.