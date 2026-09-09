Antonio Gómez Orellana cuenta sus complicados comienzos deportivos: "A los 40 años tuve un accidente; me quedé sin movimiento de las piernas"
ESTADIO Deportivo ha podido hablar con el ubriqueño acerca de sus comienzos deportivos, marcado por un accidente que acabó siendo uno de los motivantes finales para poder conocer una nueva vida gracias a su piragua
El deporte andaluz continúa demostrando que nunca es tarde para encontrar una nueva motivación. En ESTADIO Deportivo, hemos conocido la historia de varios jóvenes que buscan su hueco a pesar de que, en muchas ocasiones, el deporte aparece cuando menos se espera y termina convirtiéndose en una herramienta fundamental para afrontar nuevas etapas y ocupar la mente. En muchas ocasiones, los contratiempos provocan cambios que obligan a adaptarse a una nueva realidad, aunque eso no significa renunciar a seguir buscando retos. Ahí es donde el deporte puede adquirir todavía más importancia, tanto por todo lo que aporta físicamente como por la capacidad de generar nuevas experiencias.
Ese fue el caso de Antonio Gómez Orellana, cuya vinculación con el piragüismo comenzó después de los cuarenta años y tras sufrir un accidente que le provocó una lesión medular. Hasta entonces nunca había practicado deporte de manera habitual, pero una piragua, un pantano situado a pocos minutos de su casa y unas primeras salidas casi por casualidad terminaron siendo el inicio de una nueva etapa que le llevaría incluso a competir al máximo nivel. En ESTADIO Deportivo, hemos querido hablar con él para conocer acerca de su historia y la importancia que tuvo el deporte para su vida tras el accidente.
A pesar de su accidente, encontrar el deporte como motivación vital
“Yo nunca había hecho deporte, típico que se hace en un pueblo, el fútbol, el baloncesto y demás. A los 40 años tuve un accidente, tuve una lesión medular y me quedé sin movimiento de las piernas”, este fue el comienzo de la historia deportiva de Antonio, un momento complicado que lo convirtió en una importante motivación. “Con los años, donde vivo tengo unos vecinos que tienen una piragua y nuestro pantano está a unos cinco minutos de mi casa. Me fui un par de veces con ellos y dije: ‘Mira, si no me dan las piernas, pues me dan los brazos’. Y ya me fui engolosinando. Yo tenía más tiempo, estaba jubilado y tenía más ganas de ir al pantano”.
“Lo importante, cuando ya estás jubilado y tienes una lesión o una discapacidad, es ocupar la mente. Lo prioritario es ocupar la mente. En este caso esto me vino bien, no se me daba mal, entrenaba y me lo pasaba bien. Muchas penurias, porque no estoy en el Club Náutico de Sevilla, estoy en un pantano: barro, frío, calor, todas las inclemencias. Pero parece que no y te hace fuerte. Año tras año vas consiguiendo cositas que te dan estímulo para seguir luchando”, respondió acerca la importancia del deporte en su vida.
A muchos deportistas les ocurre, y es que los momentos complicados hace que sea importante mantener una motivación. Antonio la encontró. “En muchos momentos piensas en dejarlo, porque este deporte está condicionado mucho por la climatología. Cuando compites hay mucha gente, hay seguridad y hay apoyo. Pero cuando estás solo en el pantano, te han pasado cosas, ves que aquello está peligroso y dices: ‘Uf, ¿qué me mandaría a mí a meterme aquí?’. Pero lo haces porque después, cuando llegas a tierra, es un subidón. No has conseguido ni entrenar ni nada, pero con conservarte y no caerte al agua ya has logrado un entrenamiento”.
“El deporte te tiene ocupado y físicamente te tiene en forma. A mí me mantiene los brazos fuertes para poder manejarme con una baranda o con una muleta. Y el deporte también te da contactar con gente nueva, experiencias y, sobre todo, salud. Es muy saludable para todo tipo de personas, tengan discapacidad o no”, finalizó.