Miguel Pérez-Godoy y los recuerdos de su Andalucía natal: "Llevaré la bandera como ninguno"

En ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con uno de los representantes de la Selección Española en el pasado Campeonato Europeo, que sigue guardando un gran recuerdo a su Andalucía natal a pesar de estar en Cataluña actualmente

Andalucía sigue demostrando que cuenta con una generación de deportistas dispuestos a hacerse un hueco en competiciones del máximo nivel. Los grandes resultados suelen llevarse la atención, aunque para llegar hasta ellos hay un trabajo diario que no siempre se conoce. Son muchas horas de entrenamiento, viajes y sacrificios que, en el caso de los más jóvenes, deben compaginarse con los estudios. Una situación que no resulta sencilla y que obliga a mantener la concentración tanto dentro como fuera de la competición. Todo ello exige madurez a deportistas que todavía están en plena formación. Aun así, son muchos los que continúan avanzando con la intención de cumplir los objetivos que se marcaron cuando comenzaron.

En las últimas semanas, en ESTADIO Deportivo hemos conocido algunas de estas historias. Cada experiencia permite conocer de cerca el esfuerzo escondido tras los resultados. A veces, han tenido que marcharse de casa para poder dar ese salto profesional querido en su carrera. Adaptarse a otra ciudad y estar lejos de la familia añade dificultad a un camino que ya resulta exigente. En esta ocasión, hablamos con el nadador Miguel Pérez-Godoy, un nombre propio dentro de la natación andaluza.

Hasta hace pocos días, estaba en París disputando el Campeonato Europeo con la selección española, dejando muy buenas sensaciones en las pruebas de relevos y erigiéndose como una de las principales promesas del deporte andaluz. Esto hace que los sueños se eleven y, a pesar de los logros que ya ha conseguido esta temporada, estar lejos de su tierra siempre es algo que suele afectar. Es por ello que, en esta ocasión, hemos querido preguntarle por los recuerdos que Andalucía le genera.

“Bueno, como he dicho, para mí Andalucía y, sobre todo, Sevilla siempre lo han sido todo. Ojalá haya seguido compitiendo por ello, porque a mí me gusta ser leal. (...) Al final tenía que seguir un camino que implicaba no estar en Andalucía en ese momento. Igualmente, si cumplo mi sueño, llevaré la bandera de Andalucía como ninguno”. Una de las cosas que siempre hace ilusión es poder ver a los campeones con la bandera de Andalucía sobre la cadera, una promesa que deja en ESTADIO Deportivo.

A la hora de comparar Cataluña con Andalucía, no tiene muchas dudas al respecto. “En un bar, a las cuatro de la tarde o a las tres y media, tomando tapitas y estando con los amigos… Eso se echa mucho de menos. Aquí hay bares en los que también se hace así, pero no tantos. Allí, cada bar es así. Entonces, eso lo echo mucho de menos. También estar con mis amigos, con mis colegas o, incluso, en la playa tranquilamente. Pero, bueno, cada verano voy para allá y lo disfruto como un niño pequeño”. Algo que le genera más dudas son las playas e, incluso, se atreve a decir que las de la Costa Brava son mejores. Con esto se demuestra una cosa clara, y es que Miguel oposita a ser uno de esos jóvenes talentos que pueden hacer vibrar al público andaluz.