Andalucía suma títulos a nivel mundial

El tenis andaluz se corona en Lisboa, en los Campeonatos del Mundo Masters, con Pedro Nieto, Javi Martínez o Adrián Menéndez

El tenis andaluz brilla cada vez más a nivel profesional, sus éxitos de base auguran un futuro aún mejor, pero es que, incluso, los veteranos responden y en las últimas semanas han sido varios los éxitos a nivel mundial que los deportistas andaluces.

Ya sea por equipos o individual, los tenistas españoles han sumado varios éxitos en los diferentes campeonatos que se han celebrado en Lisboa y en los que España ha vuelto a brillar.

Especial ha sido la final individual del campeonato del mundo +45, ya que a ella llegaron dos tenistas andaluces. El cordobés Javi Martínez y el sevillano Pedro Nieto se enfrentaron por el título, que finalmente se llevaría el jugador de la capital califal.

Para llegar a esa final, Martínez tuvo que derrotar al sudafricano Eckhard Cloete, al alemán Matthias Rekate, al ucraniano Andriy Baidikov, al brasileño Santos Weslley y al número 1 del cuadro, el ruso Mikhail Elgin, en semifinales. Todo ello antes de vérselas con un Nieto que, a su vez, se había enfrentado al portugués Miguel Ribeiro, al ucraniano Anatolii Stepakhno, al suizo Christian Ernst, al francés Jacques Gley y al finlandés Lauri Kiiski, estos dos últimos segundo y tercer cabeza de serie.

Nieto y Martínez, campeones con España

Este éxito llega apenas una semana después de que ambos jugadores se proclamaran campeones del mundo +45 por equipos con la selección española, también en Lisboa. Martínez y Nieto formaron parte del combinado nacional que conquistó el título mundial tras imponerse a Pakistán en la gran final.

El equipo español estuvo formado por el sevillano Pedro Nieto, que además ejerció de capitán, el cordobés Javi Martínez, Pepe Vicente y Antonio Alcaraz, un grupo que vuelve a situar a España en lo más alto del tenis mundial de esta categoría.

De hecho, con este triunfo, la selección española conquista su tercer Campeonato del Mundo +45 consecutivo, después de los títulos logrados en Japón 2024 y Turquía 2025, confirmando el dominio español en el tenis masters internacional.

Adrián Menéndez se lleva la plata en +40

Cerca de imitar el triunfo de esta categoría se ha quedado la selección española en +40, que se ha tenido que conformar en la capital lusa con el subcampeonato del mundo.

Este equipo español también ha contado con presencia andaluza, ya que el malagueño Adrián Menéndez formaba parte del mismo. El marbellí compartió equipo con Nacho Vicente, capitán, Daniel Gimeno Traver y Carlos García Villanueva, formando un grupo que consiguió situar a España entre las dos mejores selecciones del mundo en la categoría +40. Sólo la anfitriona Portugal pudo apartarles del triunfo final.

Al protagonismo andaluz en los Campeonatos del Mundo Masters celebrados en Lisboa también se sumaron Armando Vega, Javier Gea, Rodrigo de Haro, Ignacio Toro, Miriam Araceli y Rocío Chasco, que participaron en los diferentes campeonatos individuales y de dobles +40 y +45.