Vinculan a Juan Carlos Ferrero como entrenador de Rafa Jódar

Una exnúmero uno del mundo le ha sugerido al joven tenista madrileño que le incorpore si quiere ganar grandes títulos y dar el verdadero salto en el ranking ATP

Rafa Jódar es el nuevo tenista de moda en España y en el circuito ATP. El de Leganés ha irrumpido con fuerza en su primer año como profesional y ya se ha ganado el cariño y admiración de las grandes leyendas de este deporte.

Tanto es así que ya tiene hasta sus propios 'haters' como señal clara de lo bien que está haciendo las cosas en este curso y del recelo que levanta en ciertos seguidores.

Sin embargo, el tenista madrileño se encuentra en un momento que puede ser crucial en su carrera. Ahora mismo está a las puertas del Top 10 del ranking y aunque ya sabe lo que es ganar un título ATP y disputar finales y semifinales, se está quedando a medias ante las grandes espadas del momento.

Es lo que le ha pasado, sin ir más lejos, en Cincinnati ante Flavio Cobolli. Pese a ir ganando y tener prácticamente el billete para cuartos de final en su bolsillo, le pudo la presión y sufrió una remontada por parte del italiano.

Y precisamente ante el transalpino tenía la opción perfecta para aspirar a entrar en ese club selecto, ya que es Cobolli quien ocupa esa décima plaza en la tabla.

Por todo ello, una exnúmero uno del mundo, no ha perdido la oportunidad, a través de su podcast, de lanzarle un consejo al español. Tras manifestar este en repetidas ocasiones que está muy contento con la dirección de su padre como entrenador, Rennae Stubbs considera que el madrileño debe incorporar alguien a su equipo más allá de su padre.

Y la sugerencia que le ha hecho ha sido fichar al extécnico de Carlos Alcaraz: "Tal vez pueda añadir alguien a su equipo que pueda sumar, como Juan Carlos Ferrero. Alguien que pueda aportar esa dimensión extra sobre cómo manejar emocionalmente la semifinal y la final. Cómo lidiar con la prensa. Su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora, pero dar el siguiente paso para ganar los títulos más importantes no será tarea fácil".

Por otro lado, también ha comentado la primera temporada de Jódar con los mayores, así como su carácter en la pista, que ya ha sido objeto de múltiples comentarios en las redes sociales: "Tiene un carácter un poco quisquilloso o irritable, a veces es algo brusco en la pista. Pero tiene 19 años; está aprendiendo a lidiar con estas presiones".

Por el momento, Rafa parece no querer mucho llamar la atención y ha demostrado saber gestionar las críticas en Cincinnati. Acusado de haber hecho trampa frente a Denis Shapovalov en el estreno por parar el partido varias veces por culpa de sus cordones, el madrileño se atrevió a llevarse una bolsa llena de zapatillas al siguiente partido, frente a Alejandro Tabilo. Una respuesta que causó furor en las redes sociales y con la que hizo ver que no se trata de una estrategia para desestabilizar al rival perdiendo tiempo, sino contratiempos que sufre de su manera de deslizarse por la pista.