Rafa Jódar, acusado de hacer trampas, toma una decisión sorprendente en Cincinnati

El tenista madrileño dejó una imagen sorprendente en la tercera ronda del Masters 1000. Tras la dureza de las críticas recibidas, el de Leganés respondió con una medida tajante

Rafa Jódar ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.IMAGO

Rafa Jódar no entiende de trampas, pero tampoco está dispuesto a seguir escuchando más a sus 'haters'. Por eso, el madrileño decidió no darle más pienso a aquellos que le acusaron fuertemente tras su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) frente a Denis Shapovalov.

Y sabiendo que era muy probable que le volviera a pasar lo mismo, salió a escena con una bolsa tan grande como llamativa para que su siguiente rival, Alejandro Tabilo, estuviera tranquilo de que no iba a parar el partido por el mismo motivo por el que tuvo que soportar multitud de comentarios negativos en los últimos días.

Ya han dejado claro los expertos que el hecho de que se le rompan tanto los cordones de sus zapatillas son fruto de su manera de deslizarse por la pista. Y ante el chileno, decidió llevarse una bolsa llena de zapatillas nuevas para perder el mínimo tiempo posible.

El resultado fue el mismo, otra victoria más para su cuenta particular y ya tiene el billete de los octavos de final en su bolsillo, donde se enfrentará al italiano Flavio Cobolli.

Así acabó Jódar con Tabilo, con su segunda revancha sobre la mesa

Jódar, 11 del mundo, se impuso a Tabilo (n.22) por 6-2 y 6-1 en 1 hora y 15 minutos. Era la tercera vez que Jódar se enfrentaba este año al chileno, con unos resultados que reflejan la meteórica evolución del madrileño en pocos meses.

En el primer cara a cara, en marzo en Indian Wells, Tabilo arrolló a Jódar por 6-1 y 6-2. Hace tres semanas, en Washington, el español se tomó la revancha al remontar un set en contra en un duelo muy reñido que acabó llevándose por 6(6)-7, 6-4 y 6-4. Este lunes, en Cincinnati, Jódar le devolvió a Tabilo el resultado de Indian Wells.

Jódar ganó el 74 % de los puntos con su saque y el 53 % al resto, lo que le permitió romper cinco de los ocho juegos de servicio de Tabilo. Y por si fuera poco, esta vez se desgastó tan poco en la pista que no se le rompieron los cordones.

Ahora le toca el turno a Dani Mérida

Tras clasificarse para los octavos de final, este martes le tocará el turno a su compatriota Dani Mérida, quien sigue de dulce y ya ha superado dos rondas en Cincinnati.

Sin embargo, ahora se enfrenta a uno de los favoritos, a Taylor Fritz, quien ha llegado a este segundo Master 1.000 con ganas de resarcirse tras lo ocurrido en Montreal.

Sin Sinner ni Carlos Alcaraz, Fritz es, posiblemente, el gran candidato para hacerse con este título junto a Alexander Zverev, por lo que el tenista español deberá desplegar su mejor tenis si quiere también lograr su billete para la siguiente fase.

Eso sí, Mérida ya tiene asegurado su salto al top 35 del ranking ATP y disputará este encuentro, además, con la motivación de haber sido convocado por David Ferrer para jugar la eliminatoria de 'semifinales' de la Copa Davis en Chile.

En Cincinnati, ya le ha remontado a Marin Cilic en su debut y le ha dado todo un repaso a Zizou Bergs en segunda ronda. Se puede decir que se encuentra en su mejor momento de la temporada y ya se ha asentado entre los 40 mejores del mundo, después de haber empezado la temporada por encima del puesto 150 de la ATP.