Ferrero se lo deja claro a Carlos Alcaraz con su futuro: "Entrenar a Sinner me ayuda a crecer como entrenador, nunca lo haría por fastidiarle"

El ex técnico del murciano ha concedido una entrevista, con motivo de la presentación de su libro, donde se ha pronunciado sobre quién es el mejor tenista actualmente y sobre las opciones que tiene de regresar el circuito ATP

Juan Carlos Ferrero podría dar el bombazo en 2027. Curiosamente la fecha que se ha marcado Sinner para volver. El italiano anunció ayer su retirada del circuito esta temporada por los problemas que está sufriendo en su rodilla derecha y espera poder regresar al cien por cien al inicio del próximo ejercicio.

Y podría hacerlo de la mano del que sacó de la nada a Carlos Alcaraz y lo llevó hasta la cima mundial. El valenciano y ex número uno mundial presenta este miércoles su primer libro bajo el título 'Mentalidad ganadora’. Y con motivo de ello, los compañeros de Punto de Break le han hecho una entrevista en la que se ha manifestado con total sinceridad y transparencia sobre su pasado, presente y futuro.

Y como todos los rumores le señalan como posible técnico de Sinner la próxima temporada, Ferrero ha querido dejar clara su postura: "Ya estoy bien, estoy con ganas, al final la competición me llama. De momento no tengo nada cerrado, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Solamente volveré si de verdad me sale algo que me ilusione y me llene, si no pues volveré a estar tranquilo en la Academia".

En este sentido, ha sido tajante con la posibilidad de que finalmente acabe entrenando al italiano: "Si lo entreno sería para crecer como entrenador y tener la oportunidad de haber trabajado con dos de los mejores jugadores de esta generación. No por entrenar a Carlos significa que ya no puedas entrenar a su máximo rival. El mundo competitivo es así, a veces estás con unos y luego con otros. Solo le pido a la gente un poco de respeto con la decisión que finalmente tome, yo jamás querría nada malo para Carlos".

Asimismo, para aquellos que ya están criticándole en redes sociales sin ni siquiera haber firmado nada con el transalpino, apunta lo siguiente: "La gente que sigue a Carlitos quiere lo mejor para él, quizá les pueda molestar verme a mí en el equipo de Jannik. Si esto hubiera pasado un mes después de haber roto la relación, tal vez hubieran pensado que lo hacía en plan venganza o para fastidiarle. Más allá de todo eso, una vez ha terminado la relación y habiendo pasado ya un año, lo que intento ahora es mirar por mi crecimiento como entrenador, en cómo mejorar mi carrera. El nombre debería dar un poco igual, aunque si fuera Jannik sé que la gente podría pensar eso. La gente tiene que respetar mi decisión y, sobre todo, que si yo me fuera en el futuro al equipo de Jannik nunca sería para fastidiar a Carlos".

A la hora de tener que elegir a uno u a otro como el mejor del mundo actualmente, Ferrero lo tiene claro: "Se lo podríamos dar a cualquiera de los dos, son jugadores impresionantes, difícil elegir. Por el corazón me quedaría con Carlos, pero por números tendríamos que quedarnos con Jannik".

Insistido en cuáles son sus preferencias a la hora de entrenar, por la posibilidad de ejercer también como miembro del cuerpo técnico de Rafa Jódar, Juan Carlos afirma que quiere algo más sencillo esta vez que tener que estar al máximo rendimiento como hizo con Alcaraz: "Algo más relajado, sí. La relación con Carlos arrancó desde muy pequeño, necesitó de mucha inversión de tiempo para completar todas las áreas de juego y ordenar su arsenal de juego. Ahora me decantaría por un jugador que estuviera un poco más hecho, jugadores que ya están más formados y que no requieran que estés cada día al 200%. Seguro que se van a presentar oportunidades, así que espero volver con fuerza".

Lo que sí tiene claro es que en el circuito WTA, por ahora, no se ve: "He tenido muchas ofertas, pero de momento diría que no. Al final lo que conozco es el circuito ATP, donde me suelo mover y donde controlo a los jugadores. Todo puede ser una buena oportunidad, no lo descarto en absoluto, pero mi idea a día de hoy es tirar más por el masculino".