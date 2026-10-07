John McEnroe duda que Carlos Alcaraz llegue a la altura de Djokovic, Federer o Rafa Nadal: "Hay tenistas que pueden frustrarle"

El tenista español está recuperando su mejor nivel de juego después de haber estado unos cuatro meses alejado de las pistas por una lesión en el brazo derecho. Su derrota en el US Open 2026 contra Ben Shelton provoca que haya ciertas dudas sobre si ganará tantos Grand Salms como los miembros del Big Three

Carlos Alcaraz centra todas las miradas del circuito ATP después de haberse recuperado de manera definitiva de su lesión en el brazo derecho, que lo tuvo cuatro meses alejado de las pistas, y tras haber ganado el ATP 500 de Tokio. El tenista español está volviendo a su mejor nivel de juego, pero eso no impide que aparezcan ciertas dudas sobre si llegará al nivel de los Novak Djokovic, Rafa Nadal o Roger Federer. Así lo expresa una voz autorizada como es el extenista John McEnroe que ve complicado que Carlos Alcaraz gane los mismos Grand Slams que el Big Three, más después de su derrota contra Ben Shelton en el US Open 2026.

A sus 23 años, Carlos Alcaraz actualmente ha ganado 7 Grand Slams y tiene tiempo por delante para intentar llegar a los 24 que consiguió Novak Djokovic, los 22 que conquistó Rafa Nadal o los 20 en los que se impuso Roger Federer. A pesar de ello, John McEnroe, que ganó 7 Grand Slams, los mismos que Carlos Alcaraz tiene actualmente, duda que el tenista español llegue a esas cifras.

John McEnroe ha dicho que Carlos Alcaraz tendrá difícil llegar a los 20 Grand Slams porque se encontrarán con rivales como Ben Shelton que le puede frustrar. "Una de las razones por las que creo que a Alcaraz le va a resultar tan difícil acercarse a Djokovic y Federer en Grand Slam es que hay tenistas más grandes, como Shelton, que pueden salir y jugar partidos increíbles e incluso quitarle la raqueta de las manos a Alcaraz y frustrarle", argumentó en el podcast Off Court.

El análisis de John McEnroe sobre Carlos Alcaraz en el US Open 2026

John McEnroe reflexionó sobre la felicidad de Carlos Alcaraz cuando perdió en los cuartos de final del US Open 2026 contra Ben Shelton. "Parecía que Alcaraz dejó la pista en el US Open con una sonrisa en la cara, y espero que no sienta las consecuencias de la derrota y que pueda seguir adelante".

El extenista de Estados Unidos señaló que la derrota de Carlos Alcaraz se produjo por el nivel de Ben Shelton, pero también por el apoyo que recibió el americano desde la grada. "Si le ves jugar, Alcaraz no parecía que estaba muy oxidado, pero la falta de ritmo surgió al enfrentarse a un tenista más grandes que jugó el mejor partido de su vida, y que se alimentó además de la energía que había en el ambiente y del apoyo del público".

A pesar de ello, John McEnroe se mostró optimista por el progreso de Carlos Alcaraz durante el último Gran Slam de la temporada. "Pese a la derrota, creo que el balance para Alcaraz fue positivo, ya que a medida que avanzaba el US Open se pensaba que Alcaraz iba a ganar pese a que no llegó a su mejor nivel y su cuerpo le pasó factura. Aún así, la victoria de Shelton tuvo muchísimo mérito. Pero quiero darle las gracias a Alcaraz por jugar en Nueva York, su regreso fue importantísimo para el US Open".