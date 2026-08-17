Dani Mérida le planta cara a Carlos Alcaraz y supera a Sinner

El madrileño está cuajando una temporada sensacional y firmando unos números impensables hasta para él mismo

Dani Mérida está siendo la otra gran revelación del tenis español en 2026.IMAGO

Afortunadamente para el deporte español, una nueva hornada de jóvenes tenistas ha llegado para quedarse. Son los casos de Rafa Jódar, Dani Mérida y Martín Landaluce.

Desde que Rafa Nadal se retirase y ahora que Carlos Alcaraz ha sufrido el parón más largo de su carrera, todos ellos han ido escalando poco a poco y ya se encuentran inmersos en el Top 100 y no se conforman con eso. De hecho Rafa Jódar ya está saboreando incluso el Top 10 de la ATP.

Y con todos ellos acaparando las portadas digitales de los periódicos y plantándoles cara a las primeras espadas, unas estadísticas sobre Dani Mérida han salido a la luz y han terminado sorprendiendo hasta al propio tenista madrileño. Sobre todo, porque está a un paso de alcanzar a Carlos Alcaraz en un llamativo registro.

Su consolidación en el circuito en este 2026 ya es una realidad y un dato que explica cómo lo ha conseguido. Y es que sólo Carlos Alcaraz le supera en un dato que ha extraído su propio entrenador.

Concretamente, es el segundo mejor jugador al resto, únicamente superado por el tenista murciano. En la puntuación total, Carlos tiene 162,8, mientras que Mérida tiene 162,4, un número que es la suma de varios datos y porcentajes. Por ejemplo, Mérida gana el 33,4% de puntos al resto con el primer saque de su rival, y el 53,9 con segundo saque.

Mérida supera a Alcaraz en un registro

Pero no conforme con ello, Dani Mérida gana un 30,7% de juegos al resto, y convierte un 44,4% de bolas de break, superando en este dato al mismísimo Alcaraz, que tiene un 43,2% de efectividad.

El tercero de esta lista es Jannik Sinner con un 162,2, siguiendo muy de cerca a Mérida, pero el hecho de que Dani supere en esta estadística al número 1 del mundo le permiten soñar con cotas mayores en la tabla.

Por el momento, ya tiene asegurado salir de Cincinnati como el número 39 del mundo. De seguir superando rondas, ser cabeza de serie en el US Open ya no será ninguna quimera.

Landaluce se estrella en Cincinnati

El argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo del serbio Novak Djokovic en la segunda ronda, se impuso este lunes por 7-6 (5) y 7-6 (4) al español Martín Landaluce y se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Tirante, que empezó el año fuera del top-100 del 'ranking' mundial y es ahora número 50, vengó la derrota que Landaluce (n.67) le infligió esta misma temporada en las clasificaciones de Miami.

El argentino necesitó dos horas y 16 minutos para eliminar a Landaluce, en un partido en el que tan solo hubo dos roturas en total, una para cada uno, y que se decidió en dos desempates.

Landaluce, tras perder el primer 'tie-break' 7-5, tuvo una bola de set con 5-4 en el marcador para enviar el duelo a la tercera manga, pero no pudo aprovecharla. Anuló tres bolas de rotura con 5-5 en el marcador para alcanzar el segundo desempate, pero sucumbió ante el potente saque de un Tirante que lleva tres participaciones consecutivas en los octavos de final de los torneos Masters 1.000.

Ahora, Tirante se medirá en la cuarta ronda con el vencedor del partido entre el checo Jakub Mensik (n.16) y el australiano Rinky Hijikata (n.95).

Cabe recordar que el Masters 1.000 de Cincinnati se disputará hasta este próximo domingo y cuenta con las ausencias destacadas del español Carlos Alcaraz y del italiano Jannik Sinner.