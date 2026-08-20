Zverev toca fondo y Sabalenka empieza a despedirse del número uno

Sorpresas mayúsculas en la jornada de octavos de final del Master 1.000 de Cincinnati con, entre otras cosas, la eliminación de los grandes favoritos

Aryna Sabalenka podría llegar al US Open como número dos del mundo tras su enésimo fiasco este año en un torneo grande. La bielorrusa no gana un torneo desde que en marzo lo hiciera en Miami y enlazara su victoria previa en Indian Wells y eso ha hecho que se viera reducida su distancia en el ranking con respecto a sus perseguidoras.

En Cincinnati tenía la opción de asegurarse el número uno y frenar el avance de Elena Rybakina, pero ha dado un nuevo batacazo y ha caído en octavos de final ante la checa Sara Bejlek.

La jugadora bielorrusa cedía por 7-6(7) y 6-4, en 1 hora y 55 minutos, ante la 35 del mundo y dejaba más abierta la parte alta del cuadro, en la que ahora aparecen como favoritas Coco Gauff y Marta Kostyuk, que se enfrentan entre sí en cuartos de final.

La esperanza que le queda a Sabalenka para que no le arrebaten el número uno esta semana pasa por Iga Swiatek, que este jueves se enfrenta a Rybakina o, si fuera necesario, por las norteamericanas Amanda Anisimova y Jessica Pegula que van por esa misma parte del cuadro.

Rybakina tendría que ganar a la polaca y a una de las estadounidenses para arrebatarle el trono del tenis mundial a una Sabalenka que lleva muchos meses penando. Ante Bejlek demostró las dudas mentales que le atenazan. Tuvo opción de ganar la primera manga -tuvo dos 'breaks' a favor- antes del 'tie break' y luego dejó escapar en éste una ventaja de 5-1; mientras que en el segundo set llegó a mandar por 4-1 antes de derrumbarse y perder los cinco últimos juegos.

Así quedan los cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati 2026

Sara Bejlek vs. Madison Ke­ys

Cori Gauff vs. Marta Kostyuk

Amanda Anisimova vs. Jessica Pegula

Iga Swiatek vs. Elena Rybakina

Zverev vuelve a desaprovechar la ausencia de Sinner

Si en el femenino la lucha está por el número uno, en el masculino, Alexander Zverev ha desaprovechado una nueva oportunidad de acechar la cima del tenis y no ha podido pasar de octavos de final en Cincinnati. En los dos torneos en los que se ha ausentado Sinner, el alemán ha pinchado.

Ante Tommy Paul lo hizo, además, después de dominar hasta el final del segundo set, de tener una bola de partido y de ir 4-2 arriba en la tercera manga. Al final, el americano acabó remontando y ganó 4-6, 7-6(6) y 6-4 en 2 horas y 51 minutos.

Paul, como Bejlek ante Sabalenka, ganó los cuatro últimos juegos y ahora se cruzará con el verdugo de Rafa Jódar un Flavio Cobolli que también se vio a dos puntos de perder el partido ante el español, pero que acabó remontando tras ganarle el 'tie break' del segundo set.

Tras conquistar Roland Garros y ser finalista en Wimbledon, Zverev llegará al Abierto de Estados con solo dos victorias sobre pista dura en la gira norteamericana y muchas dudas.

La derrota de Zverev, que se une a las previas de Djokovic, Shelton y Medvedev, abre mucho el cuadro masculino, donde, como ya ocurriera en Montreal, hay sorpresas en cuartos de final.

Así quedan los cuartos de final del Master 1000 de Cincinnati 2026

Tommy Paul vs. Flavio Cobolli

Thiago Tirante - Arthur Fils

Taylor Fritz - Brandon Nakashima

Lorenzo Musetti - Frances Tiafoe