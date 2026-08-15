Martín Landaluce dispara las opciones españolas con otro triunfo en Cincinnati

El madrileño se convierte en el primer tenista de la Armada que alcanza la tercera ronda en este Master 1.000

Martín Landaluce se convierte en el primer español en la tercera ronda del Master 1.000 de Cincinatti después de superar a uno de los cabezas de serie, el italiano Matteo Arnaldi, en un duro partido a tres sets que, además, se alargó por un parón por la lluvia al finalizar el primer set.

El tenista madrileño cerró su mala racha tras Roland Garros ganando a Jack Draper en el arranque del torneo y ha certificado el buen momento en el que llega al US Open con un nuevo triunfo que le confirma entre los 32 mejores en Cincinnati.

Landaluce tuvo que sufrir para ello y remontar una rotura en el último set antes de imponerse por 6-4, 4-6 y 6-4 tras hacerse con los cuatro últimos juegos del partido. La victoria, además, podía tener premio, pues de haber ganado el duelo que tenía con el argentino Thiago Tirante, el rival del español en tercera ronda habría sido un histórico como Novak Djokovic.

Landaluce ya lamentó en Roland Garros no haberse podido enfrentar con Jannik Sinner, con quien le había tocado jugar de no haber caído ante Juan Manuel Cerúndolo. El madrileño aseguró que quería enfrentarse al número uno para saber dónde estaba. Ahora ha visto cómo otro tenista argentino le ha privado de jugar ante el tenista que más títulos de Grand Slam atesora. Tirante remontó un set en contra (2-6, 6-4 y 6-4), superó al serbio y ahora se cruzará con el español.

Para ganar a Arnaldi, Martín Landaluce tuvo que armarse de paciencia. Primero para ganar un igualado primer set, en el que llegó a mandar por 5-2 con dos 'breaks' a favor, pero que tuvo que solventar in extremis con su saque.

Luego, tras un parón de una hora por la lluvia, vio cómo su rival igualaba el partido tras ganar al resto el décimo juego. Arnaldi mantuvo esa inercia ganadora y rompía el saque del español nada más empezar la manga definitiva. Aunque Landaluce lograba devolver el 'break' e igualar a dos, se encontraba con una nueva rotura que le ponía contra las cuerdas. Con 2-4 en contra llegó la reacción final del español, que le dio el triunfo.

Cristina Bucsa se queda en segunda ronda

Fue el primer triunfo español en esta ronda, que ha visto la primera derrota de la Armada en Cincinnati. En su caso ha llegado en el cuadro femenino, donde la cántabra Cristina Bucsa ha caído ante la polaca Maja Chwalinska por un doble 6-2.

Chwalinska no había ganado un partido desde que se proclamara subcampeona de Roland Garros y ha roto su mala racha a costa de la tenista española, que a su vez había roto la suya propia tras ganar en primera ronda a la húngara Panna Udvardy.