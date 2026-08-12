Rafa Jódar ya sabe el infierno que le espera en Cincinnati: un duro inicio y... Zverev y Djokovic por su lado

El tenista madrileño es uno de los seis españoles (cuatro hombres y dos mujeres) que han entrado en el cuadro final del Master 1.000 de Cincinnati

Sin Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz, pero con Novak Djokovic, así se presenta el Master 1.000 de Cincinnati que arranca en dos días, al día siguiente de que acabe el de Montreal, donde Rafa Jódar ha alcanzado las semifinales y Dani Mérida los cuartos de final.

Habitualmente señalado como el mejor torneo para foguearse de cara al US Open, el segundo Master 1.000 de esta gira norteamericana contará con Alex Zverev, de nuevo, como claro favorito y con el resto de cabezas de serie avisados para que no les pase lo que en Montreal, donde todos salvo Shelton fueron apeados en las primeras rondas.

Eso ha permitido ver nombres como los de Rafa Jódar, Dani Mérida, Learner Tien, Brandon Nakashima... jóvenes en su mayoría, en las últimas rondas en Canadá. Mientras que Mérida se quedó en cuartos, Jódar se enfrenta la próxima madrugada a Nakashima y ya sabe que en Cincinnati le espera el más difícil todavía.

Djokovic y Zverev, por el lado de Jódar

El sorteo le ha emparejado por el lado del número uno, un Zverev con el que se cruzaría en cuartos de final siempre que llegaran ambos ahí. Por si fuera poco, por ese mismo lado del cuadro va Djokovic, aunque a éste sólo lo podría ver en semifinales.

Una durísima parte alta del cuadro en la que Alex de Miñaur o Fabio Cobolli. Por la otra parte, los tres grandes favoritos, Daniil Medvedev, Taylor Fritz y Felix Auger Auger-Aliassime, llegarán descansados tras la eliminación de los dos primeros en su debut en Montreal y la retirada del tercero antes de comenzar. Por ahí va también Shelton, que, como Jódar, llegará muy justo de Canadá y sin apenas tiempo para adaptarse.

Dani Mérida, ante un campeón de Grand Slam

Rafa Jódar debutaría, además, ante un duro rival, ya que su contrincante saldrá del partido entre Denis Shapovalov y Adrian Mannarino.

El de Leganés es el único exento en primera ronda. Del resto de español, con la ausencia también de Davidovich en Cincinnati, todos comienzan en la ronda inicial. Martín Landaluce le ha tocado un Jack Draper que es una incógnita tras sus últimas lesiones. Dani Mérida pondrá a prueba su gran momento ante todo un campeón de Grand Slam como el veterano Marin Cilic. Mientras que el asturiano Pablo Carreño se las verá de entrada con el checo Tomas Machac.

Duros arranques para Zverev, Djokovic y Felix Auger-Aliassime

En cuanto a los grandes favoritos, a Alexander Zverev también le ha tocado en suerte un duro contrincante para empezar, ya que se enfrentará al ganador del duelo entre el británico Cameron Norrie y el croata Dino Prizmic. Mientras que Djokovic lo hará ante uno de los jugadores más en forma del momento, el argentino Thiago Tirante, o el británico Jan Choinski.

A Taylor Fritz le tocaría su compatriota Alex Michelsen o el neerlandés Jesper de Jong, mientras que Felix Auger-Aliassime se chocará con al ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el francés Valentin Royer.

Bouzas, por el lado de Sabalenka, y Bucsa, por el de Rybakina

A diferencia del Master 1.000 canadiense, en el que el cuadro masculino se juega en Montreal y el femenino en Toronto. En Cincinnati ambos coinciden en el mismo lugar y el sorteo se ha producido al mismo tiempo.

Sabalenka, que ve cómo ya tiene a Rybakina muy cerca tras tropezar de nuevo en Toronto, debutará contra la australiana Talia Gibson o una jugadora proveniente de la ronda previa.

Por su lado del cuadro va la española Jessica Bouzas, que debutará contra la húngara Anna Bondar y, si gana, se cruzaría con Naomi Osaka, que este mismo miércoles ha caído con Rybakina en cuartos de final del Master 1.000 canadiense.

Rybakina, por su parte, se cruzaría con la ganadora del choque entre la estadounidense Taylor Towsens y la colombiana Camila Osorio. Por esa parte baja del cuadro va la otra española que habrá en competición, la cántabra Cristina Bucsa, quien se enfrenta en primera ronda con la también húngara Panna Udvardy. Si vence le esperaría la polaca Maja Chwalinska, que no gana desde que fuera finalista en el pasado torneo de Roland Garros.