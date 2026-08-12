La gran aventura de Dani Mérida en Montreal se topa con Learner Tien

El tenista madrileño cae en cuartos de final del Master 1.000 canadiense ante el americano Tien

Dani Mérida no olvidará fácilmente lo que ha vivido en Montreal. Allí ganó su primer partido en pista rápida dentro del ATP Tour, allí se estrenó en unos cuartos de final de un Master Series y allí, con esas cuatro victorias alcanzadas, se metió por primera vez en el Top-50, tras pasar a octavos, y entre los 40 primeros del ranking mundial después de situarse como uno de los ocho mejores del torneo.

De momento, su aventura ha acabado ahí. En cuartos de final le esperaba el joven norteamericano Learner Tien, un jugador con más experiencia en el circuito y que también apunta a ser una de las estrellas en la próxima década y le superó por 6-3 y 6-2.

Mérida afrontaba con mucha ilusión y ganas el duelo ante Tien y, en la previa, aseguraba que sabía cómo tenía que jugarle. Lo demostró desde el inicio. No salió nervioso y fue a por su rival, pero el norteamericano está a un gran nivel y, poco a poco, fue llevando el partido a su terreno y acabó pasándole por encima, en especial en el segundo set.

Mérida sólo fue por delante hasta el primer descanso

Ese desparpajo inicial permitió a Mérida romper el saque de su rival de entrada y, tras consolidarlo, irse al primer descanso con ventaja en el marcador. Sería la última vez en todo el encuentro.

Learner Tien empató a dos y, a partir de ahí, nunca perdió la iniciativa. En la primera manga le bastó con el volver a romper en el octavo juego para, luego, cerrar el primer set con su servicio. Y, en la segunda, quebró de salida el saque del tenista madrileño y ya siempre fue por delante.

De hecho, durante ese tramo de inicio del segundo set, simplemente arrasó y llegó a encadenar un parcial de 17 a 2 a favor. Cuando Mérida logró estabilizar el partido, éste ya se le había escapado. Sólo pudo maquillar el marcador para que no pareciera más contundente.

Tres estadounidenses y Rafa Jódar

El tenista español no jugo un mal partido, pero esta vez tuvo un muro enfrente al que ganarle un punto costaba ser muy preciso en muchas ocasiones. Tien se presenta ahora como un rival muy duro para Shelton, quien superó a Mensik y se metió también en semifinales.

La derrota de Dani Mérida deja a Rafa Jódar como único representante español en semifinales de este Master 1.000. De hecho, no sólo es el único hispano, sino el único no estadounidense, ya que los otros tres semifinales (Ben Shelton, Learner Tien y Brandon Nakashima) son de esa nacionalidad. Con Nakashima se cruzará este miércoles en busca de una histórica final.