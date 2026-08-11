Dani Mérida - Learner Tien: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Mérida en el Master 1.000 de Montreal

Dani Mérida y Learner Tien disputan un duelo de jóvenes con ganas de estrenarse en unas semifinales de un Master 1000

Dani Mérida se estrena en la madrugada del martes al miércoles en unos cuartos de final de un Master 1.000 plagado de jóvenes y que se ha visto afectado por la lluvia y ha concentrado los cuartos de final en la misma jornada.

Su duelo ante el estadounidense Learner Tien es un choque del futuro, dos chavales de 20 y 21 años de los que se espera mucho en los próximos años y que, probablemente, se cruzarán en más de una ocasión.

Sin embargo, hasta ahora no lo han hecho y ahí se enfrentan la mayor 'veteranía' en el circuito grande del americano ante el ímpetu que está demostrando Mérida en lo que llevamos de temporada.

El tenista madrileño, que ya ha avanzado más de 20 posiciones en lo que llevamos de torneo, ha derrotado a jugadores teóricamente superiores como Michelsen o Humbert, pero Tien es otro nivel, un jugador que, a sus 20 años, ya está entre los 20 mejores del mundo y que está llamado a luchar por las primeras posiciones en los próximos años.

Mérida sabe lo que le espera y el partido que quiere jugar ante Tien. “Es un jugador muy duro. Mete muchas bolas en la pista. Así que espero un partido muy físico y voy a intentar dar el 100%”, avisaba el español.

Tien, por su parte, ha reconocido haber seguido también la evolución del español en el torneo y se ha preparado para lo que le espera. Las semifinales serían un logro para ambos...

¿A qué hora se juega el Dani Mérida - Learner Tien?

El partido entre Dani Mérida y Learner Tien correspondiente a los cuartos de final del Master 1.000 de Canadá 2026 tendrá lugar este miércoles 12 de agosto.

El encuentro se disputa en el cuarto y ultimo turno de la pista central y está programado para que se juegue tras el Mensik - Shelton, que comienza a las 00:00 horas en España, por lo que Mérida empezaría en torno a las dos de la madrugada en el horario español.

Dónde ver por TV y online el partido de Dani Mérida en Montreal 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Montreal y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 canadiense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.