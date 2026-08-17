Rafa Jódar y Dani Mérida confirman el cambio generacional de España en la Copa Davis

La actual subcampeona de la Copa Davis tira de la nueva generación y David Ferrer va a Chile con Jódar, Mérida y Landaluce, además de Munar y Pedro Martínez

La nueva generación del tenis español toma el mando en la Copa Davis. El seleccionador, David Ferrer, ha confirmado el equipo que se enfrentará en un mes ante Chile en el Parque Estadio Nacional de Santiago y en él estarán los tres madrileños que han entrado este año en el Top-100 y se han convertido en la sensación de la ATP.

Rafa Jódar y Dani Mérida liderarán un conjunto español de Copa Davis en el que también está Martín Landaluce, que ya debutó el pasado año en esta competición, además de Jaume Munar y de Pedro Martínez, quienes en principio jugarían el duelo de dobles.

Precisamente se ha dado a conocer el equipo español el mismo día en el que Rafa Jódar y el número uno chileno, Alejandro Tabilo, se ven las caras en el Master 1.000 de Cincinnati. Será la segunda vez en tres semanas que se crucen y ya saben que, muy posiblemente, volverán a hacerlo entre el 19 y 20 de septiembre la capital chilena.

"Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido todos los jugadores sabiendo que no va a ser una eliminatoria fácil y que vienen de una gira de muchas semanas viajando en Estados Unidos”, señalaba David Ferrer en declaraciones a la RFET, donde advierte sobre el potencial de Chile, que tiene jugadores como Nicolás Jarry, que hace dos años estaba entre los 20 mejores y ahora está hundido en el ranking (768º). "La Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país hay jugadores que igual no llevan un buen año pero se crecen", advierte.

Rafa Jódar debuta a lo grande con Espa��a

De lo que está contento Ferrer es de poder contar con un jugador como Rafa Jódar. Hace dos años ya le sorprendió cuando lo convocó en las semifinales de Valencia para que ayudara a aquel equipo que lideraba Alcaraz. Ahora regresa como número uno. “Es un jugador que apuntaba maneras, pero está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top-10. Creo que es algo muy bueno para para el tenis español”, añade el capitán español.

El propio Jódar, que aceptó hace unos días liderar a España en esta serie, hablaba de lo que va a significar para él poder jugar con España y está dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva en un duelo que se espera muy apretado. “Tengo muchas ganas de jugar mi primera eliminatoria en Copa Davis. Sé que en Chile serán partidos muy difíciles, pero creo que el equipo está con muchas ganas. Seguro que todos los jugadores y todo el staff estará con muchas ganas de darlo todo y poder avanzar a la siguiente eliminatoria”, indica el 'monstruo de Lega-nés'.

Dani Mérida, un número dos inesperado

Dani Mérida será otro de los que se estrene en esta competición, aunque ya ha representado muchas veces a España a nivel de base. El madrileño asegura estar "muy motivado" y calificó de "sueño" poder "jugar la Copa Davis". Mientras que su paisano Martín Landaluce, que jugó el año pasado ante Suiza, también esta confiado en lo que este joven equipo puede ofrecer en Chile.

El ganador del duelo entre Chile y España tendrá una plaza entre los ocho mejores en las Finales que se celebrarán en Bolonia (Italia) a la conclusión de la temporada.