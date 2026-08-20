A Nick Kyrgios le hacen pagar sus cruzadas contra los dopados

El australiano abanderó la lucha del tenis limpio y aprovechó los casos para atacar a Sinner, Halep, Swiatek, Rusedski... Ahora se ha encontrado con la respuesta

El positivo de Nick Kyrgios ha sido, para muchos, obra del karma. Después de que el siempre polémico tenista australiano fuera una de las voces más críticas con todo aquel que fuera sospechoso de haber dado positivo y sacara a relucir cualquier episodio relacionado con el doping para atacarle, ahora ha visto cómo ha sido él el afectado. Y hay quien le ha devuelto la afrenta.

Kyrgios ha sido suspendido cautelarmente por la Agencia Internacional de Integridad (ITIA) después de que, en un análisis realizado en el Mallorca Open, se le detectara la presencia en sangre de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. A la espera de la sanción definitiva, el jugador ha quedado suspendido desde el pasado 4 de agosto, aunque no sería hasta este miércoles 19 cuando se daría a conocer.

Tras confesar su positivo, admitir su arrepentimiento y pedir perdón, Nick Kyrgios solicitó que no hicieran leña del árbol caído y le dejaran tranquilo. "Pido que la gente respete mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia. Lo siento, trabajaré y volveré mejor", publicó el australiano.

Después de su comunicado, las redes estallaron. Y la mayoría fueron para recordarle que él no había sido respetuoso, precisamente, con otros tenistas que, presuntamente, se habrían encontrado en su mismo caso. Se recordó a Sinner, a Halep, a Rusedski... Aunque la lista de afrentas de Kyrgios es mayor.

La cruzada contra Sinner tras su positivo por esteroides

Tal vez al que más atacó fue a Jannik Sinner. Aunque esto también tenía un matiz personal, pues el italiano estaba saliendo en aquel momento en el que dio positivo con la ex del propio Kyrgios.

Muchas fueron las veces que atacó el tenista italiano, públicamente o en sus perfiles de redes sociales. "Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, está bien", publicó en una ocasión. En otra ponía en duda la coartada del número uno del mundo: "¿Accidental? ¿De verdad crees que el fisioterapeuta le puso crema de fisioterapia en un corte que le hizo fallar en dos pruebas de esteroides anabólicos?"

Kyrgios no se quedó ahí y, en una ocasión, cuando fue preguntado si jugaría dobles con Sinner, volvió a sacar el positivo a relucir. "Yo solo juego con jugadores limpios", sentenció.

Kyrgios recuerda un positivo de Rusedski del que fue absuelto

También recordó un caso de doping en una discrepancia que tuvo con el extenista Greg Rusedski y eso que habían pasado más de 20 años de aquello y que el británico fue absuelto finalmente.

Greg Rusedski señaló el pasado mes de enero que Kyrgios no merecía un 'wild card' en el open de Australia. "Yo no se lo daría. Tendría que hacer un gran resultado en Brisbane para merecerlo. Hay que mirar a los otros jóvenes australianos que van progresando", indicó el extenista de origen canadiense.

Ante esto, Kyrgios fue contundente. "Estoy casi seguro de que a Greg lo pillaron con sustancias para mejorar el rendimiento una vez en su carrera, así que yo no aceptaría muchos consejos de alguien así... ya me dirás cuándo fue la última vez que llenó un estadio cuando jugó", dijo el australiano.

El palo de Halep a Kyrgios tras su positivo

Ninguno de ellos le ha respondido ahora que se ha conocido su positivo, pero si lo ha hecho la exnúmero uno Simona Halep, otra tenista que en su día recibió los ataques de Kyrgios tras su sanción de cuatro años y que ahora le ha recordado aquellas palabras.

"Imagino que si hubiera tomado cosas similares por las que te sancionan cuatro años, tendría unos cinco Grand Slams. Tonto del bote", ironizaba el australiano refiriéndose a Halep.

A la rumana debió dolerle porque nada más conocerse el positivo del de Camberra se la ha devuelto. "Nunca te ensañes con alguien cuando está en el suelo. La vida tiene una forma curiosa de invertir los papeles. Y una forma aún más curiosa de revelar la diferencia entre un accidente y una elección", publica la ya retirada Halep en una historia de Instagram.