Miguel Pérez-Godoy analiza su salto a otro club y el poder afrontar sus estudios: "He tenido ese miedo de alejarme de mi gente"

El nadador sevillano ha atendido a ESTADIO Deportivo para hablar acerca de sus sensaciones sobre el tener que afrontar un cambio de lugar y toda la presión que eso conlleva

El deporte andaluz sigue dando de que hablar en el panorama internacional. Muchas son las caras reconocibles que llenan, semana tras semana, la lista de campeones que esta tierra tiene. Carolina Marín, María Pérez o Javier García Ordóñez son algunos de los ejemplos más mediáticos; pero en la sombra muchos trabajan para poder cumplir sus metas e intentar elevar el listón competitivo de la comunidad autónoma al máximo nivel. Todo esto más si hablamos del caso de los jóvenes, que son capaces de alternar tanto los estudios como la vida deportiva, con el esfuerzo mental que eso conlleva.

En las últimas entrevistas en ESTADIO Deportivo, hemos podido charlar con ciertos deportistas jóvenes que son los que abanderan ese espíritu luchador para poder lograr esas metas, en un entorno donde las exigencias son más que altas. En muchos casos, para poder cumplir esos sueños, están obligados a salir de sus casas para buscar ese salto fuera; lo que eleva aún más la dificultad del mismo. Para esta ocasión, tenemos al nadador Miguel Pérez-Godoy, que se encuentra en competición en las piscinas parisinas en el Campeonato Europeo representando a la Selección Española. La delegación está firmando un buen papel y de esto también tiene parte de mérito.

En esta parte de la entrevista, hablaremos sobre su adiós de su barrio, Sevilla Este, para poder embarcarse en una aventura en busca de la élite; más exactamente hacia tierras catalanas. "La importancia del entorno es... Para mí, es lo más importante. Echo mucho de menos a mis amigos de Puerta Este, de Las Góndolas, a mis amigos de Sevilla Este, del centro, de Sevilla en general, y sobre todo a mi familia. No lo cambiaría por nada. Son súper importantes para mí", declaró. En muchas ocasiones, poder acogerse a eso es algo esencial en la vida de un deportista, aunque la lejanía quita, en parte, ese privilegio.

¿Hay inseguridad por la lejanía? En varias ocasiones, testimonios apuntan a la complejidad de poder vivir fuera de casa con una vida deportiva. Sin embargo, Miguel no ha llegado a experimentarlo en un gran grando. "No me cuesta tanto. (...) Pero sí que he tenido ese miedo de alejarme de la gente, era un apoyo fundamental. Ellos siempre van hasta ahí y les seguiré queriendo y ellos me seguirán queriendo. Volveré a Sevilla, obviamente. Tengo claro que mi vida pasa en Sevilla. Tengo un sueño y, para cumplirlo, tenía que irme de Sevilla", declaró sobre ese miedo.

Sobre el camino a la hora de afrontar los estudios, lo tiene claro. Se encuentra estudiando criminología, y lo hace gracias a la posibilidad de hacerlo en remoto, algo que permite que muchos deportistas puedan compaginar ambas cosas. "Tenemos a la federación que nos lo facilita. Estoy en contacto siempre con la Universidad de Murcia que es la que nos lo lleva a nosotros. Tenemos becas que nos lo facilitan también. La carrera online, por ejemplo (...) Realmente, si no quieres, no se puede compaginar. Si quieres, puedes sacarte tu horita al día. Nos lo ponen bastante fácil, en general", finalizó.