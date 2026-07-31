El 'mago' Dany Torres sigue volando con su Freestyle: "Me cansé de quirófanos y me retiré, pero a los tres años volví a la competición"

El piloto arahalense, que fue campeón del mundo de los Red Bull X-Fighters en 2011 y medalla de bronce en los X-Games, continúa con su agenda repleta de competiciones, exhibiciones, eventos propios y de una idea que ya ha puesto en marcha y le tiene muy ilusionado a día de hoy

Desde que nació prácticamente está sentado en una moto. Concretamente, desde los tres años. Con seis primaveras, cuando el resto de los niños estaban aprendiendo a distinguir entre la izquierda y la derecha, él ya competía. Y con quince se enamoró para siempre de una forma de vida, el Freestyle.

Las malditas lesiones le obligaron a retirarse durante tres años, el tiempo que tardó en resetearse y volver con tanta fuerza que ahora ya no le basta con competir, sino que está tratando también de formar a los más jóvenes en una modalidad que a él le ha llevado a la gloria y a tocar el cielo casi con su moto.

El arahalense Daniel Torres Baena (10/03/1987), conocido en el mundo del motor como Dany Torres, ya es padre de familia y, tras atender a ESTADIO Deportivo, podemos decir que su saga continúa. Si los planes le salen bien, el mundo del cross de Sevilla, Andalucía y España llevarán su sello unos cuantos años más.

- ¿Cómo nace tu pasión por el Freestyle? ¿Te planteaste alguna vez otra modalidad?

Nació porque yo corría en Motocross y Supercross al principio y Javi González, uno de los promotores de aquel entonces, me dio la oportunidad de probar el freestyle. Mi primer evento fue en la plaza de toros de Estepona, con una Yamaha 85 de Eduardo Castro, y me encantó. Y desde entonces sigo compitiendo en esta modalidad. Mi trayectoria siempre ha estado vinculada a la moto de cross.

- Imagino que en casa desde niño te habrán inculcado también este amor por las motos. ¿Competía alguien más?

A mi padre siempre le han gustado muchos las motos, iba a ver carreras de motocross, pero nadie de familia había competido antes que yo.

- Acariciaste la cima muy pronto, ¿no?

Sí con 24 años fui campeón del mundo de los Red Bull X-Fighters en 2011 y medalla de bronce en los X-Games.

- ¿Quiénes han sido tus máximos referentes o ídolos en el Freestyle?

Mi referente en esta modalidad es, sin duda, Travis Pastrana, que creo que es el que tenemos todos los pilotos de Freestyle. Es el que ha llevado el Freestyle al mundo entero. Y mi ídolo es David Avilés, un piloto de Motocross que actualmente está en una silla de ruedas por una mala caída, pero siempre ha sido mi referente en el mundo del Motocross.

- ¿Tienes algún título pendiente?

Tengo muchos títulos de segundo y tercer clasificado tanto en Motocross y Supercross en el Campeonato de España y de Andalucía, pero me falta el título de primero en el Campeonato de España de Freestyle. Ese no lo tengo todavía. Ha habido veces que he hecho pruebas, pero no he completado el campeonato entero. Y en el Campeonato del Mundo tengo victorias, pero me falta también como título en sí el Campeonato del Mundo Night of the Jumps, porque tampoco he completado el campeonato entero.

- En 2020 hay un punto de inflexión en tu vida por las lesiones. Decides retirarte, pero el gusanillo te volvió a picar fuerte y ahora estás de moda otra vez y de gira por todo el mundo. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?

Si me retiré porque tuve diez operaciones de rodilla en dos años, acabé cansado de quirófano y operaciones. Y a los tres años volví a la competición, pero tomándomelo con más calma y yendo más tranquilo. Aunque al final, siempre que uno se monta encima de la moto intenta darlo todo y más. Este año sin ir más lejos he ido al Campeonato del Mundo en Costa Rica, donde fui segundo, he estado en el Puerto de Santa María con el Campeonato de España, que también acabé segundo. Y bueno ahí seguimos yendo a muchas competiciones a nivel nacional e internacional que van saliendo.

- ¿Qué diferencia hay entre las competiciones y las exhibiciones que realizas?

La competiciones son más exigentes, necesitas más concentración por todo lo que rodea a la propia competición: ambiente, el título en juego, etc. En las exhibiciones te puedes permitir el lujo de fallar un truco y por eso baja la presión.

- Y además has dado un paso más en el sector, ya eres promotor. ¿Cómo se compagina todo esto?

Sí, también organizo cuatro o cinco eventos al año. No es fácil compaginarlo, porque sacar tiempo para entrenar, competir y organizar es complicado, pero como me gusta demasiado no me pesa. Me gusta estar ocupado con mi pasión, así que lo llevo bien.

- ¿Algún otro proyecto en mente?

Bueno ya estamos montando lo que va a ser una escuela de iniciación para los niños, la Escuela de Yamaha de iniciación, donde tendremos rampas de freestyle, caídas, motos para alquilar, dos circuitos con diferentes niveles, uno para los más pequeñitos, para que empiecen a darle a la moto. Es un proyecto bastante grande en el cual estoy trabajando y quiero tenerlo cuanto antes. Ahora mismo ya están viniendo algunos niños, incluido mi propio hijo.

- ¿Qué requisitos solicitáis en esta escuela? ¿Se puede apuntar cualquier niño?

Exigimos un mínimo de soltura con la moto y ya depende del nivel en el que esté se le exigirá un seguro. Pero luego los que vengan para alquilar, tipo karting, en el precio del alquiler de la moto ya entrará el seguro.

- Tu truco marca de la casa es el Turn Down (un giro extremo de la moto de 180º en el aire). ¿Cómo surgen estas ideas?

Es parecido a la plegada y son trucos que nacen de las carreras de motocross y supercross, cuando el piloto cruzaba la línea de meta y cruzaba la moto y demás. Y aquí en el freestyle se ha llevado un poco más al límite. Hay veces que te pones a pensar en el sofá o en la cama en los saltos para ver qué truco se puede hacer nuevo, pero hoy en día lo que más está cambiando el nivel del freestyle son las rotaciones. Todos los trucos que se hacen con la moto recta se hacen o con la moto del revés, que sería 'backflip', o con la moto del revés hacia delante que sería 'front flip', con combinaciones.

- ¿Cuál es el truco que te ha costado más tiempo conseguirlo?

El que más tiempo me ha llevado perfeccionar es el 'Backflip Lazy Boy', que consiste es darte la vuelta hacia detrás y acostarte en la moto tocando con la cabeza el guardabarros de atrás.

- ¿Hay algún truco que se te haya quedado pendiente?

Al final hay algunos como front flip doble backflip que están ahí pendientes, pero ahora mismo lo que trato es divertirme, disfrutar de la moto y del freestyle que es como mejor salen las cosas y como mejor se va progresando.