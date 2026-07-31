Marc Márquez aprieta y Aldeguer se despide

El piloto de Cervera acelera los entrenamientos a una semana de que regrese el Mundial de MotoGP en Silverstone, donde Lekuona correrá por Fermín Aldeguer

El parón veraniego ya ha acabado para Marc Márquez, que ha retomado los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones a la próxima semana en particular y, en general, a una segunda parte de la temporada en la que es el gran favorito para retener el título de campeón del mundo.

Tras un primer tramo del año en el que sufrió mucho y en el que muchos lo descartaron para la pelea final en MotoGP, especialmente tras su caída en Francia y su operación; las últimas victorias de Marc Márquez han hecho que se meta en la pelea. De hecho, tras su triunfo en Alemania ha superado en la clasificación a Marco Bezzecchi, quien le sacaba más de cien puntos mes y medio antes.

Ha sido el propio Marc Márquez el que ha hecho público su vuelta a los entrenamientos con unas fotos y un mensaje claro: 'Back to the office' (De regreso a la oficina). Se trata de unos entrenamientos particulares con los que quiere ponerse a punto, aunque el de Cervera no ha descansado en estas semanas y ha tratado de seguir mejorando de las lesiones que arrastra desde principios de temporada.

Aldeguer, baja "por precaución" en Silverstone

Quien no llega a tiempo para competir del 7 al 9 de agosto, en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, es el también piloto de Ducati Fermín Aldeguer. Ha sido la propia escudería italiana y su equipo, Gresini Racing, las que han confirmado la ausencia del murciano, quien ya se perdió los grandes premios previos al parón y que no e ha recuperado aún de su lesión.

Aldeguer ha recibido ya el alta médica, pero su equipo ha decidido darle más tiempo "por precaución" para recuperarse tras la fractura de la vértebra T7 que sufrió en Assen. No volverá a subirse a una moto hasta el 15 de agosto. El objetivo de Ducati es que Fermín Aldeguer pueda volver a la competición a finales de mes, en el Gran Premio de Aragón que se corren en el circuito de MotorLand, de Alcañiz.

Lo que también ha anunciado su equipo es al piloto que le va a sustituir y que no es otro que el actual piloto de Ducati en Superbike Iker Lecuona. El valenciano ya suplió a Alex Márquez en Hungría, cuando estuvo de baja un mes por la dura caída que sufrió en Montmeló, en el Gran Premio de Catalunya. Allí logró sacar 9 puntos para el equipo italiano. "Iker Lecuona regresa a la familia Gresini este fin de semana en Silverstone", publicaba el equipo satélite de Duccati.