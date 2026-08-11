Miguel Pérez-Godoy y el salto que le acerca a la élite: "Lo mejor que pude hacer"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar con el nadador natural del barrio de Sevilla Este que vio como, el pasado verano, tuvo que afrontar un importante cambio a nivel deportivo que le obligó a abandonar la tierra andaluza por la catalana

Andalucía sigue demostrando ser una auténtica cuna de talentos donde, día tras día, miles de jóvenes se preparan y ejercitan para poder competir por aquello que anhelan al máximo. Si hay que nombrar a todos aquellos que conforman la lista de campeones, sería complicado verle un final, ya que son muchos los que llevan la bandera de Andalucía a lo más alto de las competiciones continentales. Y esto no es otra cosa que la gran ayuda que pone esta tierra, ya que son muchos los espacios que sirven para poder descubrir y probar las distintas disciplinas para soñar con llegar a lo más alto.

Esto es más que clave en los jóvenes que, tras ver todos los ejemplos que han ido surgiendo en los últimos años, se fijan en ellos para poder igualar o mejorar los logros que han ido cosechando y que tanto han marcado a la sociedad andaluza. También corresponden un importante ejemplo de sacrificio, ya que suelen compaginar la actividad deportiva con los estudios, algo que hace complicado el poder enfocarse en una sola meta, exigiendo un doble esfuerzo. En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con uno de ellos. Miguel Pérez-Godoy, que se encuentra compitiendo en el Campeonato Europeo de Natación, sigue rompiendo barreras y va poco a poco asentándose como una promesa de las aguas andaluzas. En esta parte, hemos querido hablar con él acerca del cambio de club del pasado año, que le llevó de Dos Hermanas a Terrassa en busca de mayores cotas.

"Llevo fuera de Sevilla cuatro años ya. Hace cuatro años fui a Málaga a entrenar en el CAR de Málaga. Y después me fui, hace tres años, aquí a Barcelona. Y estuve dos años en Dos Hermanas, pero entrenando aquí con la Selección Española. Y bueno, el año pasado me cambié del club, pero no me cambié ni el sitio de mi entreno. Y nada, solo el entorno. Entonces, bueno, al final también cambias tu familia. He cambiado un club que yo he llevado cinco años o seis años; y con mi entrenador de toda la vida. Dejarlo no fue una decisión fácil, fue bastante complicado", declaró Miguel.

No son pocos los que hacen este tipo de cambios y es que, entre otras cosas, ese cambio busca dar ese salto a la élite en busca de subir el nivel competitivo. "Es un club bastante bueno. Hemos ganado la Copa en España. Hemos ganado en Sabadell en el último relevo, que lo disfrutamos muchísimo. He vivido muchas experiencias muy buenas ya el primer año en ese club y es lo mejor que pude hacer", respondió.

Ya por último, también quiso destacar las diferencias entre la competición tanto en Andalucía como en Cataluña. "Hay bastante diferencia a nivel absoluto. En categoría baja, la natación andaluza es súper buena. Andalucía siempre está arriba con Cataluña y Madrid. Pero cuando llegamos a la categoría absoluta, no hay tantos nadadores como, por ejemplo, en Cataluña. En el Campeonato de Europa, la mayoría estamos entrenando en Cataluña o estamos compitiendo con un equipo catalán. Hay bastante diferencia en la categoría absoluta", finalizó.