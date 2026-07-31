Diversión y exigencia en la Xtreme Natural Tesorillo 2026

La carrera de obstáculos Xtreme Natural Tesorillo vuelve este domingo y convierte a un pueblo de 3.000 habitantes en la capital del OCR andaluz

San Martín del Tesorillo volverá a situarse este domingo 2 de agosto en el mapa del deporte nacional con la celebración de la XI Xtreme Natural Tesorillo, una de las carreras de obstáculos (OCR) más espectaculares del calendario español.

La prueba, puntuable para la Liga Nacional AOCO y la Liga Sur de Obstáculos, reunirá tanto a atletas de élite como a cientos de aficionados en un recorrido que combina naturaleza, montaña, río y un exigente circuito urbano.

Lo que comenzó en 2015 como una iniciativa deportiva local se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del OCR. Cada verano, este pequeño municipio gaditano de apenas 3.000 habitantes recibe participantes llegados de distintos puntos de España, atraídos por un recorrido diferente a cualquier otro.

El gran atractivo de la Xtreme Natural Tesorillo reside en su escenario, ya que los corredores afrontan una prueba de 8 kilómetros en las categorías competitivas y una distancia de 5 kilómetros para las modalidades populares, en las que se recorre algunos de los paisajes más singulares del Campo de Gibraltar.

El trazado incluye 2 kilómetros por el cauce del río Guadiaro, donde el agua se convierte en un aliado para combatir el calor, pero también en un elemento que incrementa la dificultad de la competición. A continuación, los atletas afrontarán otros 2 kilómetros de trail de montaña, con vistas privilegiadas a las canchas de polo, extensos campos de naranjos y plantaciones de aguacates que caracterizan esta zona de Cádiz.

El recorrido concluye con un circuito urbano de aproximadamente 4 kilómetros por las calles de San Martín del Tesorillo, donde vecinos y visitantes pueden seguir muy de cerca la evolución de los participantes.

Una carrera con cerca de 40 obstáculos

La XI Xtreme Natural Tesorillo volverá a destacar por un circuito con 38 obstáculos diseñados para exigir al máximo tanto la fuerza física como la habilidad técnica de los participantes.

Los corredores deberán superar estructuras de suspensión, zonas de equilibrio sobre tablas, paseos del granjero, muros, fosas de agua, barro y otros elementos que pondrán a prueba su coordinación, resistencia y capacidad de concentración.

Las categorías competitivas están sujetas a la normativa de AOCO. En la categoría élite, cada obstáculo deberá superarse sin margen para el error, mientras que en Starter y Parejas se permitirá un máximo de tres obstáculos no completados antes de recibir penalizaciones.

Horarios de salida de la Xtreme Natural Tesorillo 2026

La jornada comenzará a las 09:15 horas con la salida de la categoría Élite, donde competirán algunos de los mejores especialistas nacionales en carreras de obstáculos.

A las 09:25 horas será el turno de la categoría Starter y de las parejas, mientras que desde las 09:40 horas, comenzarán las diferentes tandas populares.

Será entonces cuando el ambiente competitivo dé paso también al componente más lúdico de la prueba. Grupos de amigos, deportistas aficionados y corredores de todos los niveles disfrutarán de una experiencia donde el objetivo principal será superar los obstáculos, ayudarse mutuamente y disfrutar del recorrido, incluso cuando alguna prueba termine resolviéndose mediante penalización.

Una prueba que va mucho más allá de la competición

Además del nivel deportivo que aporta ser una prueba puntuable para la Liga Nacional AOCO y la Liga Sur, la Xtreme Natural Tesorillo se ha convertido en un importante escaparate para San Martín del Tesorillo.

Durante toda la jornada, el municipio recibe la visita de familiares, acompañantes y aficionados que generan actividad en la hostelería y el comercio local, convirtiendo el evento en uno de los principales reclamos deportivos del verano en la provincia de Cádiz. El Ayuntamiento mantiene su colaboración con la organización para seguir consolidando una prueba que ya forma parte del calendario habitual del OCR nacional.

Naturaleza, deporte, superación personal y espectáculo volverán a darse la mano y la XI Xtreme Natural Tesorillo promete, un año más, convertir durante unas horas a este pequeño rincón gaditano en la capital española de las carreras de obstáculos.