El importante mensaje de Carlota Blanca Romero ante las dificultades: "Que se escuchen a sí mismos"

La joven sevillana ha hablado con ESTADIO Deportivo acerca de ese sueño de poder estar en la cita que dentro de dos años se celebrará en Los Ángeles 2028 y acerca del importante mensaje que se le brinda a los jóvenes que quieren cumplir sus metas

Día tras día, muchos son los jóvenes que buscan perseguir sus sueños e intentar hacerse un hueco dentro de lo que buscan ser. Muchos son los factores que suelen intervenir en estos casos, ya que la suerte es algo incontrolable y que suele definir el rumbo de los que intentan hacer su propio camino. Pero, sin trabajo, el tirar la moneda al cielo sería imposible. Y ese esfuerzo es el que día tras días muchos jóvenes andaluces muestran para poder dar esos primeros pasos hacia sus sueños y más cuando hablamos del aspecto deportivo, con todo lo que eso implica de sacrificios vitales.

En ESTADIO Deportivo, se quiere mostrar ese hambre de los jóvenes que son auténticos ejemplos en la comunidad andaluza y, en esta ocasión, hay uno de los mejores ejemplos posibles. Carlota Blanca Romero es una de esas andaluzas que está destacando en el panorama internacional y que, a su corta edad, ya sueña en grande por poder estar en la cita mundial más importante del deporte. Además todo empezó en una simple revisión médica y, ahora, es complicado ponerle límites a su trayectoria deportiva a la que todavía la queda mucho por enseñar. En esta ocasión, ha querido lanzar un mensaje a todos esos jóvenes para que luchen por sus sueños, a través de una bonita reflexión.

"Yo daría el mensaje que me hubiese gustado que me hubiesen dado a mí. En esta edad la mente en general es lo peor. Que se dejen llevar por los sueños que tengan o por las ideas que tengan, que ignoren los comentarios de fuera. A mí me pasó que escucho demasiado a la gente y no me escucho tanto a mí. Que se escuchen a sí mismos, que decidan lo que ellos quieran hacer y que persigan sus sueños", declaró.

También, y tal como se ha mencionado antes, Carlota vive con el sueño de estar en Los Ángeles 2028 y piensa pelear para poder conseguirlo. "Ya pasaron en París, porque estuve en reserva. Tenía poca experiencia todavía, no había ido a internacionales y tampoco era para mucho, pero por si acaso me metieron en reserva por lo que pudiera pasar. Este año ya se está poniendo la cosa un poco más seria y ya se habla de algo. No te digo que se hable de ir, pero algo se habla. Sería una pasada. Nunca se sabe. Además, este año es clasificatorio, así que en el ranking me conviene competir mucho para ir subiendo y conseguir la plaza primero para el país. Luego me lo tendré que ganar el último año", prosiguió.

Poco a poco, ya se va imaginando esa idea, pero aún queda camino largo por recorrer. Lo importante, en muchas ocasiones, es poder valorar todo lo logrado durante todo este tiempo. "El hecho de haber sido quinta y cuarta de Europa, y quinta del mundo, ya me hace ir viendo qué va pasando. Pienso que en cuatro años, empezando a remar y sin saber ni coger la pala, decir que podía estar en unos Juegos es una locura", finalizó.