Carlota Blanca Romero vuelve a romper barreras con un especial premio en su casa: "Es como si hubiese estado allí"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar con la paracanoísta de Dos Hermanas que, a pesar de estar compitiendo en Canadá, viene de recibir un importante galardón por parte de la ciudad de Sevilla

Andalucía sigue demostrando que es una tierra donde el deporte se respira siempre de una forma especial. Sus distintas provincias ofrecen espacios singulares para poder gozar de las disciplinas que más aman y conocer nuevas posibilidades. Muchos son los ejemplos que encontramos en cuanto a deportistas y la lista es infinita pero, día tras día, esta no deja de aumentar y todo ello por buenos motivos. En este caso, es necesario desplazarse a Canadá para poder hablar con Carlota Blanca Romero, la paracanoísta nazarena que a su temprana edad sigue consiguiendo rompiendo barreras e imponiéndose como una de las jóvenes promesas de la provincia sevillana.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con ella en un momento más que especial en su trayectoria profesional Esta semana le otorgaron el premio a mejor deportista con discapacidad por parte del Ayuntamiento de Sevilla, una gala más que especial que contó con la presencia del alcalde de la ciudad José Luis Sanz y la delegada de Deportes Carmen María Tena. En un acto con muchos ejemplos de inspiración, sin ir más lejos el propio mentor de Carlota Javier Reja, se pudo hacer entrega de esta distinción a la familia de la nazarena, todo ello ya que ese mismo día había viajado a Canadá para el Campeonato del Mundo y no pudo estar presente en un momento especial para ella.

"A ver, no lo he podido recibir yo, pero una parte de mi familia, o sea que al final… Es importante. La verdad es que estoy muy contenta. Me han mandado fotos y eso, y al final es como si hubiese estado allí (...)Fue un poco corriendo todo rápido, y fue porque me nominó mi club. Me llamaron así de un día para otro y me dijeron que me iban a dar el premio por este mérito. Me hizo mucha ilusión. Lo que pasa es que sí, es verdad que estaba un poco contrariada por el tema de no poder estar, pero bueno, no pasa nada", declaró. A pesar de no haber podido estar allí físicamente, su hermano ha sido el encargado de recoger el galardón, por lo que ha estado bien representada para hacerlo. El deporte profesional exige este tipo de cosas y, aunque no haya podido estar, ahora se encuentra en tierras canadienses para un campeonato del mundo que llega en un buen momento para ella, donde ha logrado importantes premios tanto a nivel nacional como europeo.

"Al final la gente ve Sevilla por la parte turística y ve La Giralda y lo ve todo. Al final por el agua es una pasada, porque ves los puentes, sobre todo el puente de Triana, que lo tenemos muy visto por arriba, pero por debajo es una pasada. Y esa Torre del Oro... La verdad que es un sitio súper privilegiado para entrenar", prosiguió resaltando las cualidades que esta ciudad tiene. El Guadalquivir, sin lugar a duda, vuelve a demostrar ser la cuna de grandes deportistas que llenan de orgullo a todos los sevillanos.