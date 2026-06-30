Pilar Lamadrid destaca la bahía de Cádiz como lugar de formación para la vela: "No he visto mejor sitio"

La olímpica sevillana, en su entrevista con ESTADIO Deportivo, ha querido destacar la importancia que Andalucía ha tenido para ella en su formación como deportista de élite, con un protagonismo claro para las costas gaditanas

El deporte en Andalucía sigue siendo uno de los principales motivos de orgullo de toda su población. Si uno lee usualmente las noticias, o echa un pequeño vistazo a sus respectivas redes sociales, verá a decenas de deportistas que siguen llevando el nombre de la comunidad autónoma por lo más alto de las competiciones nacionales e internacionales. Encontrar explicaciones a esto es complicado, por no decir prácticamente imposible, aunque muchos son los lugares que explican esto y que hace que sea posible la formación de estrellas para cada una de esas disciplinas.

En ESTADIO Deportivo, conocer todos esos detalles e historias se antoja algo necesario para mostrar el gran talento que esta tierra posee. Y mucho más cuando hablamos de aquel que nace en esas costas, con deportistas venidos de todas partes del mundo que ubican su lugar de entrenamiento en Andalucía gracias al clima y al terreno. En este caso, hemos podido hablar con uno de los mejores casos para ello, como es Pilar Lamadrid y ese trabajo que ya le ha llevado a conseguir importantes reconocimientos internacionales a sus espaldas. Todo esto sin contar su participación en la cita deportiva más importante, como ha sido el estar en los Juegos Olímpicos de París.

Tras haber conocido sus orígenes y actualidad, con la curiosidad de saber cómo son unos JJ.OO por dentro; en esta última parte ha querido destacar todo lo que hay en Andalucía y si podemos confiar en que haya futuro en esta disciplina. Esa formación andaluza lo sabe de primera mano, ya que Puerto Sherry es para ella su lugar de entrenamiento. "Por más que viajo y doy vueltas por el mundo, como en casa en ningún sitio. La tierra que tenemos, las playas y las condiciones... La bahía de Cádiz es espectacular. No he visto mejor sitio y mejor campo de regata que nuestra bahía", declaró.

Pilar, en este caso, lo tuvo claro. A pesar de ser sevillana y presumir de ello, decidieron dejar todo a un lado para apostar por la costa y confiar en el proceso de crecimiento en esta disciplina. "En Sevilla decidimos toda mi familia, los cinco integrantes que somos, mudarnos, dejarlo todo en Sevilla y mudarnos al Puerto de Santa María para poder disfrutar de la bahía cuantos más días de la semana mejor. También, teniendo aquí la base de la Federación Andaluza de Vela, nos permite construir nuestra base real de entrenamiento aquí. Ahora mismo, incluso que me he desligado un poquito del equipo nacional y puedo decidir donde quiero entrenar, estoy entrenando en casa. Lo tengo clarísimo, hemos establecido aquí la base, hemos traído aquí gente de fuera, de otros países y queremos exprimir la bahía a todo lo que ve, porque es que es maravillosa".

¿Cuántas veces se ha escuchado la frase de que uno no sabe lo que tiene? Esa es un poco la idea de lo que quiso decir Pilar en esta entrevista, destacando las grandes cualidades de la costa gaditana. "Es una pena porque no tanta gente conoce lo que tenemos. A mí me resulta siempre muy extraño que la propia gente de aquí, del Puerto de Santa María no sepa que aquí está la base de la Federación Andaluza de Vela. Aquí vienen muchísimos regatistas de todas las partes del mundo durante sobre todo los inviernos. Es verdad que en verano ya se puede estar un poquito mejor en toda Europa, pero que las condiciones que hay aquí son increíbles e inigualables. No hay otro sitio del mundo igual", finalizó.