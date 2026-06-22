Pilar Lamadrid y la gran inspiración de Blanca Manchón: "Somos béticas, sevillanas y orgullosas de nuestra tierra"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con la deportista sevillana que, tras lograr un importante premio en aguas portuguesas, ha querido hablar sobre la importancia que Blanca Manchón ha tenido en su vida

El deporte y Andalucía siempre van unidas de la mano. La actividad física es una de las cualidades que define a una tierra que cuenta con espacios infinitos para que definirse por una disciplina sea visto casi como un buffet, con muchas posibilidades donde elegir. Esto hace que la lista de deportistas que representan a esta comunidad en el panorama internacional sea casi infinita, con ejemplos que sirven como espejos donde mirarse para los más jóvenes. Esa lista de campeones, a pesar de ser ya amplia, nunca deja de aumentar. Y, en estas últimas fechas, ha sido Pilar Lamadrid la última en sumarse.

La sevillana viene de proclamarse con la medalla de bronce hace apenas unas semanas en su categoría, Iqfiol, en el Campeonato Europeo. Su primer reconocimiento a nivel internacional, casi nada y que se suma también a la participación que también ha llegado a sumar en los JJ.OO. Paso de gigante para una deportista que sigue soñando con conseguir cotas altas, y que mejor que en unas costas gaditanas que corresponden el mejor campo de entrenamiento posible para Pilar. En ESTADIO Deportivo, tras hablar sobre sus comienzos deportivos, hemos querido pararnos en una figura que es muy importante para ella, como es Blanca Manchón.

"Blanca ha sido como mi hermana mayor en el Windsurf. Cuando era más pequeña y empezábamos a ir a Puerto Sherry los fines de semana a navegar, ella tenía su base allí y entrenaba todos los días. Cada vez que la veíamos, intentábamos hablar con ella, se nos acercaba, nos regalaba algún neopreno o alguna . Siempre la hemos tenido ahí como, eso, como nuestra ídolo. Y luego poco a poco, pues fui conociéndola más, algunas veces me empezaba a invitar a sus entrenamientos", declaró sobre la sevillana. Y es que, cuando le escuchas hablar sobre ella, parece que hay un brillo especial que se enciende en Pilar, y eso es lo mejor que el deporte puede dejar.

¿Cuántas veces un deportista ha soñado con que su ídolo trabaje codo con codo con él? Esto fue lo que le pasó a Pilar, que vio como aquella sevillana a la que veía entrenar sería luego una de sus amigas de mil batallas. "Terminamos las dos entrenando en el mismo equipo, ayudándola cuando ella fue a Tokio. E incluso, al principio de la campaña de Iqfoil, estaba ella también en el equipo y al final éramos compañeras completamente. Blanca ha sido una persona que ha sido la que ha tirado de mí y, básicamente, fue la que hizo que me pudiese meter en el equipo olímpico español por primera vez. Con ella siempre estaré súper agradecida", prosiguió.

Por último, quiso volver a recalcar esa gran relación que ambas se guarda, teniendo un aspecto en común que puede llegar a explicar esa unión que existe entre ambas. Con la tierra como principal nexo, los colores futboleros también dan una pista. "Nos llevamos súper bien, las dos además somos béticas, sevillanas y orgullosas de nuestra tierra. Nos complementamos muy bien y le tengo muchísimo cariño", finalizó.