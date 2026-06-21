Gattoni repite el plan en Sevilla y genera otro problema a José Ignacio Navarro

Sin ofertas sobre la mesa y sin contar para el Sevilla FC, el central argentino Fede Gattoni emulará lo hecho en enero: adelantará su vuelta para iniciar antes la pretemporada y tratar de convencer al míster, haciendo valer su año de contrato que le resta; el club no descarta una rescisión ventajosa

La provisionalidad del actual consejo de administración del Sevilla FC, reconocida públicamente por su propio presidente, José María del Nido Carrasco, no está impidiendo que la entidad de Nervión acelere en la planificación deportiva de la 26/27.

Con José Ignacio Navarro al frente del área deportiva como nuevo director deportivo sevillista, son ya tres los refuerzos anunciados por la entidad blanquirroja -Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sanganté-, amén de otras tantas salidas y movimientos con el que el Sevilla FC pretende aligerar el límite salarial y los controles financieros de LaLiga que actualmente le asfixian hasta el punto de no poder inscribir a ninguno de sus refuerzos.

Una tarea, la de las salidas, que es especialmente necesaria en el eje de la defensa, donde claramente sobran centrales para Luis García Plaza. Siendo la intención del plantel sevillista el contar para la 26/27 con Castrín, Kike Salas y Sanganté, a la espera de poder hacer algún otro movimiento más, sobran actualmente cuatro centrales con los que ni García Plaza ni la dirección deportiva sevillista cuentan. Hablamos del argentino Federico Gattoni, el portugués Fabio Cardoso, el francés Tanguy Nianzou y el brasileño Marcao Teixeira.

Algunos de ellos, además, con contratos muy altos, como Nianzou, así como amortizaciones también elevadas, a pesar de que hayan aceptado rebajarse la ficha, como es el caso de Marcao.

Gattoni, dispuesto a repetir el plan de enero

Aunque no dispone de una de las fichas más elevadas del plantel, otro de los grandes problemas que hereda José Ignacio Navarro este verano es el del argentino Federico Gattoni, quien el pasado mes de enero arribó al Sevilla FC tras haber finalizado su préstamo en River Plate con más pena que gloria.

Un zaguero, Federico Gattoni, que ya no contaba para la entidad el pasado mercado invernal y que, sin embargo, se acabó quedando en los planes de Matías Almeyda ante su negativa a marcharse, haciendo valer su contrato en vigor y aprovechando, también, las lesiones y dudas que azotaron en aquel momento a la defensa sevillista. Es decir, una mera cuestión numérica.

Luis García Plaza no cuenta con Federico Gattoni

De hecho, tan sólo acumuló 9' de juego en el partido contra el Alavés (1-1), correspondiente a la jornada número 24 de LaLiga en Primera división. Luego, nunca más contaría para Almeyda y tampoco lo haría jamás para García Plaza, una vez que llegara al banquillo sevillista para suplir al argentino.

Con un año más de contrato por delante, hasta junio de 2027, el plan de Fede Gattoni en Nervión sigue siendo, por tanto, el mismo que el de hace seis meses atrás: hacer valer su contrato y permanecer en el plantel sevillista, trabajando al máximo y tratando de convencer al actual entrenador blanquirrojo de que merece una oportunidad.

Así, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el plan de Gattoni pasa por realizar la pretemporada con el Sevilla FC y tratar de competir de igual a igual con el resto de sus compañeros por un puesto en el plantel. De hecho, tal y como hiciera ya en enero, tiene previsto regresar a Sevilla de sus vacaciones antes de lo estipulado, comenzando así su preparación en solitario poniéndose en manos de los servicios técnicos del club. Es decir, una estrategia tan antigua como el propio fútbol. Y es que Gattoni ya sabe que hoy por hoy es uno de los descartes prioritarios del Sevilla FC.

Gattoni, sin ofertas formales

Mientras que Gattoni se resiste a marcharse, el Sevilla FC no descarta acordar una rescisión de su contrato que resulte ventajosa para la entidad, como ya hiciera veranos atrás con otros futbolistas de la plantilla.

Esta medida, lógicamente, llegaría como última opción, después de haber agotado todas las opciones que le presente el mercado, que no serán demasiadas. De hecho, tal y como ha podido conocer la redacción de ESTADIO Deportivo, el zaguero argentino no cuenta hoy por hoy con ninguna oferta sobre la mesa.

Pese a que dispone de cierto cartel en Argentina, ningún equipo ha presentado ningún tipo de propuesta, más allá de meros sondeos sin demasiado fundamento. Es la de Gattoni, por tanto, una salida que se enquista en Nervión. Otra de tantas.