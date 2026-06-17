La simpática bienvenida de Badé a su amigo Sangante: "Los aficionados, de puta madre"

Coincidieron en los escalafones inferiores del Le Havre francés y, ahora, el también central senegalés sucede al de Sèvres en Nervión, donde está "seguro" de que va a "disfrutar", por lo que le desea "todo lo mejor" en una aventura que arrancará en alrededor de dos semanas para el de Mbao

No ha sido convocado para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con su selección, Francia, pese a que su temporada en Leverkusen ha sido notable. Loïc Badé jugó 2.382 minutos, repartidos en 34 partidos oficiales, superando un par de inoportunas lesiones musculares, aunque Didier Deschamps no ha contado con él desde que lo hiciera debutar ante Alemania hace un año en el partido por el tercer y cuarto puesto de la pasada Nations League. Desde su retiro vacacional, el de Sèvres ha vuelto a acordarse del Sevilla FC, el club que abandonó muy a su pesar el pasado verano a cambio de 25 millones de euros.

Y lo ha hecho con un divertido vídeo en el que ejercía de 'cicerone' desde la distancia para su amigo Arouna Sangante, tercer y último fichaje hasta la fecha confirmado por los nervionenses, junto a los de Jon Guridi y Juan Iglesias. Justo dos años mayor que el también central nacido en Senegal, ambos llegaron en 2017 a la cantera del Le Havre, si bien el segundo lo hizo al equipo sub 17, mientras que el mayor fue directamente a los juveniles. El salto al primer equipo del de Mbao fue en 2021, cuando Loïc Badé, con el que compartió entrenamientos y partidos en el filial, ya había defendido los colores del Lens y acababa de ser traspasado al Stade Rennais.

Recomendación absoluta: "Vas a una ciudad 'Top' y un club enorme"

"Hola, Arouna Sangante, muy buenas tardes, mi hermano. Mira, te hago este vídeo en español; así vas a empezar a aprender el castellano rápido. Primero, quería felicitarte y desearte lo mejor. Vas a ver que estás en una ciudad 'Top', con un club enorme, con aficionados de puta madre. Hermano, seguro que vas a disfrutar ahí. Lo mejor, lo mejor y lo mejor para ti, hermano. Un abrazo muy fuerte. Y mando un saludo a todos los sevillistas. Chao", dice Loïc Badé en un vídeo desde su retiro vacacional tras una dura temporada con el Bayer Leverkusen.

Una huella difícil de borrar la de Loïc Badé en Nervión

La Europa League conquistada en 2023 es, a día de hoy, el único título que ha ganado Loïc Badé, razón ya de por sí justificada para que recuerde con cariño su paso por el Sevilla FC, resumido en 93 encuentros, entre su primera cesión y su posterior compra en propiedad, en los que anotó tres goles y brindó dos asistencias, completando 7.581 minutos. Nunca quiso irse y es, a día de hoy, el último gran central extranjero (contando todos, en realidad) que ha pasado por Nervión. Fichaje apalabrado y cerrado por Monchi, aunque ejecutado en los albores de la corta etapa de Víctor Orta, dejó más del doble de lo que costó, con una plusvalía cercana a los 13 millones de euros.